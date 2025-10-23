Milei tildó de “destituyente” al Congreso y dijo que el domingo “va a cambiar de cero la Argentina”

El presidente Javier Milei cerró la campaña de La Libertad Avanza en la noche del jueves en Rosario y ante una multitud. Acompañado por los principales candidatos de todo el país, su hermana Karina y Manuel Adorni, el mandatario realizó un repaso de los logros de su gestión, criticó a la oposición, pidió que la gente concurra a votar el próximo domingo y apuntó contra el Congreso, clave para las reformas que quiere impulsar en la segunda etapa de la gestión que se inicia el 10 de diciembre.

“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas -señaló-. En 2023, los argentinos dijeron basta. Hace casi dos años, cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”.

Milei destacó que "durante el primer año pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la Argentina y nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal".

"Sin embargo, cuando arrancó este año, y la economía venía todo vapor, se encendió la máquina de impedir. A partir del mes de febrero pusieron en marcha la máquina de impedir. A pesar de ello y un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario remarcó nuevamente la importancia de los comicios del próximo domingo y afirmó que “necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”.

“Hay que tener conciencia que crecer demanda trabajo. Es como una carrera universitaria: les va a demandar años. Van a tener que estudiar, laburar y bancarse, para poder llegar a un logro. Tampoco se compra una casa en un día, es el fruto de mucho trabajo. A diferencia de los anteriores, en Argentina está volviendo el crédito y el sueño de la casa propia es posible. Por eso, siempre empezar algo nuevo desde cero lleva tiempo”, comentó.

Criticó, sin mencionar, a Cristina Kirchner a quien definió como “la reina de la tobillera" por sus vínculos con el dictador Nicolás Maduro y remató: “O caminamos hacia las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista”.

“En Argentina tomamos las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes, donde el resultado no definía nada. Eso es lo que les querían hacer creer los políticos, quieren fomentar la apatía. Nosotros vamos a ir a darle vueltas las urnas, vamos a ganarles con las ideas de la libertad. Esta elección de medio término no es una elección como cualquier otra, nunca antes en la historia un gobierno impulsó un cambio tan profundo como estamos impulsando nosotros. Cuanto más profundo es el cambio, más resistencia enfrenta por parte de la política. Ellos, más que nadie necesitan que nada cambie, para seguir viviendo de los honestos”, señaló. (con información de Clarín e Infobae)