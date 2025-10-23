Con críticas al Gobierno, el justicialismo cerró la campaña en el Conurbano: “Es una estafa”

Axel Kicillof, Sergio Massa y Jorge Taiana cerraron la campaña de Fuerza Patria en el municipio de San Martín, en el Conurbano Bonaerense. Los discursos se enfocaron en criticar a Javier Milei y a lo que consideraron una injerencia de Estados Unidos en la política económica. “Es la estafa más grande la historia argentina y Milei no es el dueño del circo, es el que lo anima, es el que miente, es el que insulta y grita“, afirmó el gobernador bonaerense.

“Viene estafando Milei desde el día que asumió la presidencia de la Nación”, agregó, tras apuntar al caso de la criptomoneda $Libra. En el escenario estuvo también Jimena López, segunda candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Taiana planteó que “las elecciones del domingo son estratégicamente decisivas para mantener la independencia, la soberanía y la dignidad”. “Por eso tenemos que ganarlas claramente”, dijo al convocar al voto peronista.

Tras considerar que el gabinete de Milei está conformado “por lo más rancio, lo más conocido y lo más dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia”, Kicillof dijo que el resultado de las elecciones legislativas bonaerenses “armó un despelote” en el gobierno libertario. “El 7 de septiembre se les pinchó el barco, se les desestabilizó, ya no saben dónde están parados”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Milei andaba diciendo que iban a pintar la provincia de violeta, y terminaron pintados de celeste 107 municipios, en los que ganaron los dirigentes de Fuerza Patria, y a los siete días viene Milei, hace una cadena nacional para anunciar que lo peor ya pasó”, ironizó y agregó: “Está tan quebrado el Gobierno de Milei que tiene que robarle frases a (Mauricio) Macri”, en referencia a los dichos del expresidente durante su gobierno.

Kicillof también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri. No sabemos si es el Ministerio de Economía el que tiene funcionarios de JP Morgan o la JP Morgan la que maneja el Ministerio. Han convertido a la Argentina en una mesa de dinero”.

Al respecto, se preguntó: “¿Cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar un salvataje? El FMI es un prestamista de última instancia, el que te presta cuando ya no te presta nadie”, continuó.

“Vinieron a fundir, a endeudar y a fugar la Argentina. Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en TikTok. Estafa al que lo votó porque era nuevo”, dijo.

En su último pedido del voto para Fuerza Patria dijo que “no puede quedar nadie que le ponga un voto a un gobierno que lo que está haciendo es criminal”. “Estamos ante una elección crucial, lo sabe Wall Street, lo sabe todo el mundo”, concluyó.

De la resistencia a la síntesis pragmática

“El objetivo de ellos es quebrarnos la voluntad de resistir, y eso es lo que se llama la victoria en un conflicto. Si se quiebra la voluntad de resistir, se ha triunfado”, expresó, pero aclaró: “no nos conocen”. Fue entonces cuando dijo que Fuerza Patria tiene que ganar “claramente” este domingo.

Reforzó además la idea de que “son estratégicamente decisivas para mantener la independencia, la soberanía y la dignidad”.

Por su parte, Juan Grabois llamó a “encontrar una síntesis programática”, tras reconocer que fue lo que hizo para superar sus diferencias con Massa. “Cuando hay contradicciones hay dos formas equivocadas de afrontarlas: una es hacerse el boludo y la otra es quedarse enroscado. Lo que hay que hacer es enfrentarlas y encontrar la mejor síntesis”, explicó mirándolo al tigrense.

En ese contexto, aseguró que “el gobierno peronista va a llegar pronto”. “La elección que tenemos el domingo es muy difícil, más difícil que la del 7 de septiembre. Ellos tienen como jefe de campaña al presidente de Estados Unidos y van a hacer todas las trampas posibles. Nuestra tarea es encontrar una síntesis programática para que el futuro gobierno peronista haga realidad las consignas de soberanía política e independencia económica”, cerró. (con información de TN)