Kicillof: “Un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó hoy el sistema de “timba” financiera que montó el gobierno de Javier Milei y aseguró que los países nunca se desarrollaron “convirtiendo a su economía en un casino”.

“Nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba: un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”, sostuvo Kicillof durante un encuentro con fiscales de mesa en Almirante Brown.

En ese escenario, el mandatario provincial alertó a los fiscales por posibles “trampas” que el Gobierno nacional podría instrumentar en la elección del próximo domingo, en referencia al sistema de Boleta Única de papel (BUP).

“Implementaron un nuevo sistema de votación que muchos no conocen ni comprenden. De acá al domingo la tarea es explicar cómo hay que hacer para votar en la séptima columna, la que tiene a la bandera argentina en el centro”, señaló.

En esa línea, el gobernador hizo un llamado a completar la tarea que se inició el 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria ganó los comicios bonaerenses por más de 13 puntos.

“Vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, enfatizó Kicillof.

De la reunión con fiscales del frente peronista participaron el candidato a diputado nacional Jorge Taiana; su par Jimena López; y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. (con información de NA)