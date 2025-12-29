Cronología de un fin de año complejo para la AFA y Chiqui Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cierra un año dificil con polémicas dentro de la cancha y con la Justicia investigandola en medio de la causa que la relaciona con la empresa Sur Finanzas.

La institución madre del fútbol argentino inició el año en una disputa con el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, por la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas con Estudiantes de La Plata como bandera y el magnate estadounidenste Foster Gillett como inversor.

Para fortuna de la AFA, la discusión se diluyó con el desarrollo del año y Gillett desapareció de un día para el otro, volviendo a dejar a Estudiantes de La Plata a merced de su dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón y al Gobierno sin poder ganar su batalla de meter a las SAD en el fútbol argentino.

Por ello, la institución que rige al fútbol argentino vivió gran parte del año con suma tranquilidad y un normal desarrollo de sus competencias y selecciones.

Sin embargo, las críticas al presidente Claudio Tapia crecieron exponencialmente a principios de noviembre cuando, en los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Deportivo Morón con pólemicos fallos árbitrales, con el entrenador del "Gallo" (Walter Otta), suspendido por una “fake news”, jugadores moronenses reprimidos por la Policia y una declaración del presidente de los sureños, Ricardo Sastre, a la Agencia Noticias Argentinas: “Con Tapia y Toviggino se nos hace más fácil”.

Polémica "central"

Tan solo un día después de este partido, la polémica viajó hasta el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer que Barracas Central, el equipo de Matías Tapia, empate 1-1 con Huracán y clasifique a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Peor aún fue lo que sucedió el viernes de esa semana cuando, en una reunión de Cómite Ejecutivo y sin votación formal de los representantes, el Rosario Central de Ángel Di María fue coronado como campeón de Liga por ser el que más puntos sumó en la tabla anual de esta temporada.

Esto generó la indignación de gran parte del fútbol argentino salvo de varios dirigentes obsecuentes y, sin retroceder un paso, la AFA obligó a Estudiantes de La Plata a hacerle el pasillo de campeón a Rosario Central en el partido correspondiente de octavos de final en la provincia de Santa Fe.

En una imagen que recorrió el mundo, el "Pincha" hizo el pasillo pero de espaldas como señal de repudio a los rosarinos y, por si fuese poco, les ganaron 1-0 con gol del colombiano Edwin Cetré.

Esto le trajo consecuencias a los jugadores de Estudiantes de La Plata que fueron sancionados con dos fechas de suspensión, a cumplirse en el próximo Torneo Apertura, y seis meses de inhabilitación al presidente Verón por incentivar a los futbolistas a cometer ese acto.

Con el foco puesto en los arbitrajes tanto en la Liga Profesional como en la Primera Nacional, estos se normalizaron y dejaron la definición de ambos torneos en manos de los futbolistas.

Finalmente, Deportivo Madryn perdió el ascenso a la élite del fútbol argentino ante Estudiantes de Rio Cuarto y el ´Pincha´ de La Plata terminó conquistando el Torneo Clausura al vencer 5-4 en penales a Racing en Santiago del Estero, con su presidente Verón sin poder recibir la medalla de campeón por su inhabilitación.

Por si fuese poco en un año en el que Estudiantes optó por combatir a la AFA, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez ganó el sábado el Trofeo de Campeones al vencer 2-1 a Platense en el estadio Único de San Nicolás.

AFA y Sur Finanzas

Si bien se equilibró a la fuerza lo deportivo en estos últimos días, en paralelo explotó lo institucional ya que la Justicia apuntó a la empresa Sur Finanzas, relacionada fuertemente con la AFA, por el traspaso de Agustín Urzi de Banfield a Juárez de México.

Esta investigación salpicó, adrede o no, al ente madre del fútbol argentino que recibió allanamientos en la sede de la calle Viamonte en el centro porteño y en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Este mismo procedimiento les tocó a casi 30 clubes relacionados a la financiera, entre ellos San Lorenzo, Independiente y Racing.

Días después, la Justicia ordenó allanar una quinta en el municipio bonaerense de Pilar la cual supuestamente está relacionada con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Allí, se secuestró 54 autos, 45 de ellos de lujo, además de siete motos y dos kartings.

Entre los autos más caros se encuentran un Porsche 911 Carrera, un Audi R8 5.2 Plus Quattro 2018, otro Porsche Carrera S y una Ferrari F430, valuados en 480.200, 396.800, 387.600 y 280.000 dólares, respectivamente.

Ante esto, quién apareció para ofrecerle pelea a la resistencia de la dirigencia de la AFA fue la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que denunció a Tapia y Toviggino ante el Tribunal de Ética de la Conmebol para que los investiguen.

Esto generó un ida y vuelta en redes sociales entre Bullrich y Toviggino que, sin pelos en la lengua, atacó a la ex Ministra de Seguridad con la empresa “Tostado”, presidida por su hijo y acusada de utilizar cheques sin fondos y facturaciones millonarias.

El 2026 será un año más que movilizante para la AFA ya que la selección mayor de fútbol disputará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá donde deberá defender el título de campeón, algo que la Argentina en su totalidad desea que suceda. (NA).