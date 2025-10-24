El desahogo del Diablo: el bahiense Lautaro Millán figura y goleada 3-0 a Platense

Independiente derrotó 3-0 a Platense, en Avellaneda, por el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, el cual se postergó tras los graves incidentes entre el Rojo y la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Los de Gustavo Quinteros sumaron su primera victoria en el campeonato tras seis empates y seis derrotas y cortaron una mala racha de 117 días.

La figura de la cancha fue el bahiense Lautaro Millán, quien convirtió su cuarto gol para el Rojo -el tercero de su equipo- en 35 partidos disputados.

El Calamar, campeón defensor del fútbol argentino, atraviesa un mal presente con Kily González como entrenador y lleva seis partidos consecutivos sin festejos.

En un clima caliente, Independiente fue silbado por su público al salir al campo de juego y recibido con una bandera en la zona de plateas: "Jugadores perdedores respeten la camiseta".

Tras una primera ocasión clara en los pies de Cabral, el Diablo logró abrir el marcador a través de Ávalos, que encontró un rebote y le puso fin a su sequía goleadora de 12 encuentros. Pese a la ventaja, el público continuó con su descontento y hasta les arrojaron comida para perros a los futbolistas.

El local manejó los hilos del encuentro sin sufrir grandes sobresaltos y a falta de 20 minutos amplió la ventaja con un cabezazo de Loyola tras un centro de Montiel desde la izquierda. El juez de línea había marcado offside en el inicio de la jugada, pero el VAR corrigió la sanción y decretó el 2-0.

En el cierre, el ingresado Marcone habilitó con un buen pase a Millán, que definió por abajo y contra un palo para la goleada 3-0 de Independiente.

"Necesitábamos este triunfo porque veníamos mal y la gente estaba impaciente. Creo que es un buen momento para despegar y demostrar lo bueno que tiene este equipo. El gol fue un gran pase de Marcone y luego pude definir con un remate cruzado", dijo Lautaro Millán.