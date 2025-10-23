Mirá el volcadón del bahiense Alejo Azpilicueta en la Liga Nacional

Los dos bahienses que tuvieron acción anoche en la Liga Nacional no pudieron festejar, aunque sí uno de los partidos tuvo a Alejo Azpilicueta como destacado entre las mejores jugadas.

El alero enterró una pelota con pura potencia, tras correr de contraataque, llegar a recibir el pase y anotar para Oberá.

En este partido, Argentino de Junín consiguió la primera victoria de la temporada, por 89 a 87.

Azpilicueta jugó 16m26, aportando 9 puntos (1-4 en triples, 2-3 en dobles y 2-2 en libres), más 4 rebotes.

En tanto, Boca perdió de visitante ante Obras, por 93 a 81.

Lucas Faggiano, en el xeneize, terminó con 11 puntos (1-5 en triples y 4-8 en dibles), además de 3 asistencias y 3 rebotes, en 32m36.