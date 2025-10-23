Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Básquetbol.

Mirá el volcadón del bahiense Alejo Azpilicueta en la Liga Nacional

Hubo dos partidos anoche, con derrotas para Oberá y Boca.

Alejo Azpilicueta suma experiencia en la élite. Foto: LN.

Los dos bahienses que tuvieron acción anoche en la Liga Nacional no pudieron festejar, aunque sí uno de los partidos tuvo a Alejo Azpilicueta como destacado entre las mejores jugadas.

El alero enterró una pelota con pura potencia, tras correr de contraataque, llegar a recibir el pase y anotar para Oberá.

En este partido, Argentino de Junín consiguió la primera victoria de la temporada, por 89 a 87.

Azpilicueta jugó 16m26, aportando 9 puntos (1-4 en triples, 2-3 en dobles y 2-2 en libres), más 4 rebotes.

En tanto, Boca perdió de visitante ante Obras, por 93 a 81.

Lucas Faggiano, en el xeneize, terminó con 11 puntos (1-5 en triples y 4-8 en dibles), además de 3 asistencias y 3 rebotes, en 32m36.

Fútbol.

