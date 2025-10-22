Cuáles son los documentos válidos para votar

Este próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas y en La Nueva te mostramos cuáles son los documentos que están habilitados para poder efectuar por primera vez el voto con la boleta única.

Muchas modificaciones para la venidera elección, ya que será la primera con boleta única, lo cual vuelve especial la modalidad de sufragio. Además, se realizaron cambios en el padrón electoral actualizando lugares y ciudadanos habilitados para ejercer el derecho cívico.

Con todas estas novedades, surge la duda de cuáles son los documentos que se encuentran vigentes para poder votar. En este caso, la Cámara Nacional Electoral explicó que los siguientes son válidos para ser recibidos por las autoridades de mesa: DNI tarjeta, DNI de la libreta tarjeta (aunque tenga la leyenda de no válido para votar), libreta celeste, DNI libreta verde, libreta de enrolamiento, libreta cívica.

Es importante remarcar que para poder sufragar se tiene que hacer si o si con los documentos "físicos", no se pueden utilizar alternativas digitales en ningún tipo de formato.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante las modificaciones en el padrón definitivo, se recomienda realizar la verificación de los datos personales y los lugares de votación en la web de la cámara electoral: www.electoral.gob.ar/

¿Cómo se vota con la boleta única?

Para evacuar cualquier tipo de dudas generada por ser la primera vez que se realizará una elección con boleta única, acá te traemos el paso a paso para que puedas votar de manera, rápida, sencilla y segura.