Tensión en el Congreso: la Policía impidió que los jubilados cortaran la calle y hubo incidentes

La marcha de jubilados que se realiza todos los miércoles alrededor del Congreso de la Nación empezó con incidentes: los manifestantes intentaron cortar la calle y la Policía, a través del protocolo antipiquetes, lo impidió.

La tensión comenzó cuando efectivos empujaron a algunos participantes de la protesta que quisieron bajar a la calle, un hecho habitual en este tipo de movilizaciones.

Como suele ocurrir también, se desplegó un megaoperativo de las fuerzas de seguridad, que armaron un cordón para evitar el corte de calles.

El procedimiento incluyó la colocación de vallas sobre la avenida Rivadavia para limitar la movilización. Luego de la ronda alrededor del Congreso, los manifestantes quedaron atrás de las barreras móviles.

Sobre Hipólito Yrigoyen, avenida que bordea al edificio del parlamento, se registró uno de los focos de incidentes: cuando un hombre mayor intentó cortar la calle, un policía lo frenó con un fuerte empujón que provocó que el manifestante cayera al suelo y la tensión escalara.



Marcha al Ministerio de Salud por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Manifestantes nucleados en el Foro Permanente Discapacidad y los jubilados llevan adelante un cese de actividades desde ayer y una movilización que partió desde la Plaza del Congreso y va hacia el Ministerio de Salud.

“Esta decisión fue adoptada tras los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde las personas con discapacidad, familias y prestadores del sector fueron nuevamente objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas a los reclamos", informaron en un comunicado.

“Ante la falta de avances y el deterioro en las condiciones de atención, acompañamiento y financiamiento, las organizaciones entendemos que ya no podemos esperar más”, agregaron.

Entre los reclamos piden “que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector”. (con información de TN)