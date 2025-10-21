Milei, ante una multitud en Córdoba: "Es un momento bisagra en nuestra historia"

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde un a caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo y pidió a los votantes no ir hacia "la esclavitud populista del kirchnerismo".

Rodeado por una gran cantidad de militantes libertarios, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a Karina Milei y el candidato de la Libertad Avanza a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca.

Megáfono en mano, el presidente sostuvo, a viva voz: "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Es la oportunidad para cambiar la composición del Congreso".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En sintonía, agregó: “Falta mucho. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20 mil por ciento, hoy es del 30%".

Siguiendo con el tono de campaña, el jefe de Estado señaló: "Sigue siendo aberrante tener 30% de pobres, pero cuando llegamos esa cifra era de 57%. Sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

El presidente subrayó que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y que la gestión actual logró reducir la inflación y eliminar los piquetes, afirmando que al asumir el cargo existían 9.000 piquetes anuales, cifra que, según sus palabras, se redujo a cero. Además, sostuvo que los índices de inseguridad alcanzaron los niveles más bajos de la historia y que el gobierno está combatiendo el narcotráfico, en contraste con la administración anterior.

En su discurso, Milei reconoció que aún persiste un 30 % de pobreza en el país, pero insistió en que el rumbo adoptado es el correcto y que revertir “100 años de populismo” no es una tarea inmediata.

“Entiendo que es aberrante tener 30 % de pobres, pero hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos, argentinos que no comían y hoy sí comen”, afirmó.

De cara a las próximas elecciones, el presidente advirtió sobre el riesgo de retroceder si no se mantiene el apoyo a su espacio político: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Por su parte, Gonzalo Roca resaltó el papel de Córdoba como motor productivo del país y valoró el compromiso de los cordobeses con las ideas de la libertad.

“Viene a apoyar la lista y a acompañar a los cordobeses”, señaló Roca.

Por su parte, el diputado y referente liberal en Córdoba Gabriel Bornoroni agregó: “Córdoba es la provincia más liberal, y le daremos ese fortalecimiento a los cordobeses y a Roca”.

Bornoroni también adelantó que este miércoles llegará el ministro de Economía, Luis Caputo, para “llevar el mensaje de lo que se está haciendo en la macroeconomía que impacta en la micro”.

“Tenemos mucha expectativa. Necesitamos una Argentina fuerte, sin ningún plan platita. Los cordobeses siempre dieron el puntapié inicial para salvar al país del kirchnerismo, y lo volverán a hacer”, concluyó Bornoroni. (Fuente: NA y Cadena 3).