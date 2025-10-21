Cantaba la marcha peronista en la recorrida de Milei por Córdoba y le pegaron
El presidente argentino hace un recorrido por Nueva Córdoba. En la previa, hubo enfrentamientos entre un militante peronista y libertarios.
El presidente Javier Milei visita la ciudad de Córdoba para acompañar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo.
El presidente, junto a Gonzalo Roca, hará un recorrido por Nueva Córdoba. "Estará en Ituzaingó y San Lorenzo, y caminaremos hasta las Aguas Danzantes del Buen Pastor. Seguramente dará un pequeño discurso con megáfono o en la camioneta”, señaló Roca, candidato a diputado.
En la previa del encuentro y mientras Milei arribaba a la provincia, en Nueva Córdoba se produjo un enfrentamiento entre militantes libertarios y un hombre peronista que hablaba con los medios.
El hombre comenzó a cantar la marcha peronista y luego dijo a los medios presentes.
"Vine a protestar. Soy jubilado y tengo que trabajar porque no alcanza", dijo.
Mientras estaba hablando, un militante libertario se acercó, lo insultó y le pegó en la cara.
"Pegame todo lo que vos quieras", respondió la víctima que luego se fue cantando la marcha caminando de espaldas.
El jefe de Estado arribó a la capital provincial pasadas las 17 de este martes. (Fuente: Cadena 3).