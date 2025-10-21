Ferreyra: "Gobernados por el enemigo"

El actual Convencional Nacional y Provincial del Partido Intransigente, doctor Juan Ferreyra, dijo que "es difícil concebir el presente argentino, si no se entiende qué y a quiénes representa Milei y el modelo que encarna, al igual que -en su hora- lo fue el de Macri".

"Ambos constituyen las expresiones locales de sectores económicos, políticos, financieros y culturales que directa o indirectamente responden a intereses foráneos, de corporaciones y estados que representan la contracara y negación de nuestras políticas soberanas".

"Es decir, su posicionamiento interno e internacional, se opone a la defensa y desarrollo de un modelo argentino para la construcción de una Nación emancipada, que reporte desarrollo económico y bienestar para la mayoría de nuestro pueblo".

"La ideología de los Milei y los Macri, rechaza la búsqueda de la igualdad y su natural expresión: la justicia social, constituye para ellos un disvalor".

"El rol de los Milei, los Macri y socios nativos, como en el pasado fue el de la oligarquìa terrateniente extranjerizante, es el de ser representantes locales de esos poderes económicos que manejan esta etapa histórica de deshumanización de la sociedad global, de robo de riquezas y extracción irracional de recursos naturales, justificando la guerra y violencia que impone la geopolìtica yanki y el capital ultraconcentrado como condición de dominación de territorios y regiones".

Luego sostuvo que "en nuestro país, además, persiguen la depredación cultural y del conocimiento con decidido ataque a los centros de pensamiento y formación que constituyen las universidades y la educación pública de calidad. Reducen y desmantelan el Estado clausurando la obra pùblica, desfinancian la salud y obras sociales negando o limitando prestaciones, medicamentos y tratamientos de costo inalcanzable para afiliados a la par que achican el presupuesto nacional para nuestras propias y urgentes necesidades. Rematan organismos y entes estatales estratégicos para el desarrollo, ciencia y tecnología en favor o bajo el control de empresas extranjeras expulsando a sus trabajadores a más de ceder polos imprescindibles para el desarrollo autónomo".

"En el país de los Milei y los Macri el trabajo, salarios y las jubilaciones constituyen privilegios a desterrar. Ellos y sus gerentes internacionales, no conciben derechos ni dignidad humana, sectorial o nacional que resistan los proyectos de succión de nuestra riqueza por las corporaciones y potencias estaduales asociadas".

"El presidente se ha arrogado por DNU la autorización inconstitucional de ingreso de Fuerzas Armadas norteamericanas al territorio en pleno proceso electoral, proyectando el establecimiento de una nueva base extranjera en Tierra del Fuego, aliándose a la OTAN y a nuestro peor enemigo histórico que es la política imperial de Estados Unidos y su socia Inglaterra, entregando la proyección antártica del país y la recuperación de nuestras Islas Malvinas, mar y territorios del Atlàntico Sur".

Y agregó: En breve, y en lo económico-social, como serviles personeros coloniales volverán a profundizar la flexibilización laboral impuesta y una reforma tributaria aún màs inequitativa y regresiva que la actual, pretendiendo imponer otro ajuste irracional sobre los sectores asalariados, clase media, el comercio, la pequeña y mediana empresa y productores rurales, en pos del pago de intereses exponenciales que genera la deuda externa impagable, ilegìtima e inmoral que multiplicaron desde 2015 al presente, en sintonía con el proyecto instalado por la dictadura cívico-militar en 1976".

"Milei, Macri y sus jefes fueron y son tan iguales en sus políticas que coinciden con los mismos funcionarios y operadores de sus principales iniciativas guiadas a profundizar la dependencia: un mismo Ministro de Economía como Caputo tomador serial de deuda y artífice de fuga de capitales, una misma represora como Bullrich ahora como Ministra de 'Inseguridad', un mismo planificador de la destrucción del Estado como Sturzenegger y sus equipos, una Corte Suprema claramente desprestigiada, insostenible e insuficiente para el cumplimiento de sus funciones como poder del Estado. Un mismo modelo ultrarepresivo y antidemocrático en las Fuerzas de Seguridad. La renuncia al reclamo malvinense, la cesión de mar y territorio para asentamientos militares y grupos económicos extranjeros. Los mismos y escasos beneficiarios del modelo de exclusión vigente y, lo inimaginable, los mismos usurpadores de la conducción de nuestra política económica y soberana: El Tesoro de Estados Unidos, el FMI y las corporaciones multinacionales a ellos asociadas".

"Todo está muy claro en la Argentina actual, como para volver a equivocarse con el voto . El 26 de octubre seguramente será un deber argentino poner fin en las urnas a este presente lesivo y vergonzoso, sin olvidar el pasado reciente que con gobiernos similares han hipotecado el futuro de nuestra Nación y entregado las palancas del poder soberano".

"Es imperioso que el Congreso recupere la representación y legitimidad parlamentaria guiadas a defender los intereses nacionales, populares, democráticos y regionales de nuestra Amèrica Latina frente a la intervención y amenaza desquiciada de Trump y grupos neocoloniales que lo sustentan".

"El Poder Legislativo -continuó Ferreyra- debe ejercer sus funciones inalienables en el tratamiento y revisión de la deuda externa ilegítimamente contraída y las de contralor constitucional, entre ellas la del juicio político, la profundización del federalismo, la política bancaria, portuaria y para el comercio exterior en defensa de la economía nacional, la búsqueda de herramientas institucionales con Participación y Control Ciudadano para forjar un nuevo Estado Social y Democrático de Derecho con capacidad para clausurar aventuras neofascistas, entreguistas e inhumanas como la que actualmente, padecemos".

"El deber político de la hora, será construir con voluntad inquebrantable el cauce adecuado para el restablecimiento de nuestra dignidad nacional y la plena vigencia de la Constitución, como punto de partida para recuperar la confianza y esperanza del pueblo en sus instituciones políticas y el futuro de grandeza que merecemos", dijo el referente del PI a nivel local.