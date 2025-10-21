Última jornada del operativo de documentación

El Registro Provincial de las Personas, con el acompañamiento del Municipio de Coronel Rosales, lleva adelante un nuevo Operativo de Documentación en la ciudad, para que los vecinos puedan acceder de manera ágil y cercana a una amplia variedad de trámites.

Se atenderá hasta hoy, a las 15, en el Salón Luz y Fuerza (Rivadavia 441), con el objetivo de facilitar el acceso a la documentación personal.

Los trámites disponibles que se pueden realizar:

● DNI

● Solicitud de partidas

● Certificados de domicilio y extravío

● Certificado de Pre-Identificación (CPI)

● Empadronamiento de extranjeros

● Inicio de trámite de cambio de género

● Inicio de expediente de inscripción tardía.