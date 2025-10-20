Suárez: preventiva para el joven que intentó matar al bebé de su pareja

La Justicia dictó la prisión preventiva de Maximiliano Roth (23), acusado de un gravísimo hecho de violencia doméstica en Coronel Suárez.

De esa manera, el joven -con antecedentes-, imputado de golpear de manera feroz a un bebé hijo de su pareja, seguirá en esa condición al menos hasta el juicio oral.

Así lo resolvió el juez Guillermo Mércuri, titular del Juzgado de Garantías Nº 2, a pedido del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ Nº 5, quien investiga el terrible caso registrado a fines de septiembre.

Todo se esclareció cuando la pareja de Roth, una chica de 19 años, logró escapar de una vivienda donde, según declaró, estuvo privada de la libertad durante 3 días junto a sus dos hijos de 3 años y 11 meses.

Los investigadores establecieron que en el período comprendido entre el 26 y el 29 de septiembre últimos, Roth intentó dar muerte al pequeño de 11 meses.

Para ello, se valió de la indefensión de la criatura para propinarle golpes en todo el cuerpo ocasionándole varias lesiones que pusieron en riesgo su vida, como fracturas de cráneo y costales múltiples.

En esas mismas circunstancias, el hombre agredió a su pareja provocándole diversas hematomas en los brazos y escoriaciones en el cuello, agresiones que se llevaron a cabo cuando la víctima intentaba defender a su bebé.

El detenido está a acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas, en concurso real de delitos.