Pringles: quienes causen accidentes viales deberán pagar la atención médica en el hospital municipal

El intendente Lisandro Matzkin (centro), junto a Sergio Jackson (izq.) y el conceja Ariel Espié. Foto: Prensa Coronel Pringles y Archivo La Nueva.

El municipio de Coronel Pringles tomó una drástica decisión con los conductores imprudentes: cada vez que uno de ellos protagonice o provoque un accidente de tránsito bajo efectos del alcohol o drogas, o bien no cuente con la documentación al día, deberá hacerse cargo de la factura médica emitida por el Hospital Municipal.

La ordenanza ya fue elevada al Concejo Deliberante para ser tratada en breve, con el objetivo de disuadir a los conductores irresponsables por sus malas conductas o, de lo contrario, poner fin a la carga económica que representan las conductas temerarias al volante para las arcas públicas.

"El espíritu del proyecto es recuperar los gastos que ocasionan personas que ponen en riesgo su vida y la de terceros. No es justo que quienes incumplen la ley trasladen ese costo a toda la comunidad", señaló el intendente Lisandro Matzkin, quien brindó se refirió al proyecto junto al secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el concejal Ariel Espié.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La iniciativa -se indicó- fue elaborada conjuntamente entre el Ejecutivo y el bloque Juntos–La Libertad Avanza.

Según se explicó, el mecanismo de cobro será directo: los gastos de atención del conductor infractor o de terceros afectados por su conducta serán facturados a su obra social; en caso de que no posea cobertura médica, deberá abonar los costos de manera particular.

La urgencia de la medida se respalda en las estadísticas del último año. Según datos oficiales, se registraron 6 casos graves de accidentes por negligencia al volante, con costos médicos que oscilaron entre 10 y 40 millones de pesos por paciente para el municipio.

En otras palabras, el gasto total para el sistema de salud municipal fue de aproximadamente 150 millones de pesos.

"Nadie va a quedar sin asistencia -aclaró Matzkin- pero, una vez brindada, el municipio buscará recuperar esos recursos para reinvertirlos en equipamiento y mantenimiento del hospital".

“Los vecinos pagan sus tasas e impuestos para sostener el sistema de salud. No es justo que quienes incumplen la ley o actúan de manera negligente trasladen ese costo a toda la comunidad”, aseguró el Intendente Matzkin.

El proyecto contempla medidas estrictas para asegurar el cobro, como iniciar acciones legales contra la o las personas causantes de los accidentes.

También se estipula que los conductores irresponsables podrán saldar su deuda mediante trabajos comunitarios.

Sin embargo, también se contempla que, de persistir el incumplimiento, se podrán suspender programas o beneficios municipales vigentes para el infractor.

Por otro lado, si el responsable es menor de edad, las medidas recaerán sobre su grupo familiar.

El secretario de Gobierno, Sergio Jackson, destacó que la norma no solo apunta al consumo de sustancias, sino también a quienes circulen sin la documentación exigida por ley (licencia, seguro al día y papeles del vehículo).

"Esto se suma a un plan integral de seguridad vial que incluye el programa Ojos en Alerta, nuevas cámaras de monitoreo y operativos constantes", indicó.

Por último, el concejal Ariel Espié aclaró que esta medida es independiente de las multas de tránsito.

"La infracción tendrá su sanción en el Juzgado de Faltas, pero esto busca justicia distributiva: que el sistema de salud no pague por la irresponsabilidad individual", dijo.

"Las sociedades no solamente deben establecer derechos o beneficios para los vecinos, sino también responsabilidades y obligaciones”, añadió.

El proyecto fue presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante. Debe ser tratado por el Legislativo y, una vez aprobado, reglamentado por el Ejecutivo para su implementación.