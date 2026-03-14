La Fiesta Provincial del Olivo convoca en Coronel Dorrego

Una de las estrellas de la fiesta es el pabellón donde las fincas locales muestran sus aceites. Fotos: Archivo La Nueva.

Tras una semana cargada de actividades culturales, visitas guiadas y capacitaciones, hoy y mañana se desarrollarán las actividades más convocantes de la Fiesta Provincial del Olivo, en Coronel Dorrego.

La cita es en el magnífico Vivero Parque Municipal.

Una de las atracciones principales de hoy será la presencia del chef Pablo Martín, quien brindará una master class de cocina con entrada libre y gratuita.

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A las 15 el profesional –con amplia repercusión en redes sociales- subirá al escenario central, donde preparará recetas con aceite de oliva.

Hoy además está prevista la presentación de Rita y Tin, Arrullo, Cool Dumond, La Vuelta Cumbia y Nico Mazzarello, mientras que mañana será el turno de La Entramada, Fósforo y la MH, Toka Discos y Max Carra, con su estilo que mezcla cumbia, pop urbano y versiones modernas de clásicos.

Otro aspecto central de la celebración es el pabellón donde se encuentran los stands de las firmas olivícolas de Coronel Dorrego, donde es posible no sólo conocer los varietales que producen, sino también probarlos y adquirir una o varias botellas.

Varias de estas fincas han logrado premios nacionales e internacionales, información que las distintas marcas comparten con orgullo en sus respectivos puestos (y que constituye una guía para quienes buscan adquirir productos premium).

“En la Fiesta del Olivo también se lucen los artesanos y emprendedores, mientras comés rico en el patio gastronómico”, se indicó.

En el predio hay decenas de puestos con productos regionales, de artesanías y de diseño propio, así como propuestas únicas de productores y emprendedores locales y de la zona.

En el patio gastronómico hay una gran variedad de opciones de sabores regionales, “con aceite de oliva de la mejor calidad y opciones para disfrutar en familia durante toda la fiesta”.

El miércoles comenzaron las actividades en la fiesta. La primera jornada estuvo dedicada a los efectos saludables del consumo de aceite de oliva.

En este marco, la especialista María del Carmen Codagnone brindó la charla “El aceite de oliva: un aliado del cerebro”, mientras que Daniela Lissarrague Polinesi habló sobre los beneficios del producto para el sistema cardiovascular.

Por último, María Belén Pérez Aagaard se refirió a la nutrición antiinflamatoria y el rol del olivo en una mente sana y un corazón fuerte, una invitación a alimentarse mejor y tener una vida más sana.

El jueves estuvo dedicado a uso del aceite de olivo en la cosmética natural, mientras que en la víspera la fiesta se trasladó a las fincas para profundizar en aspectos técnicos y productivos del sector.

En este marco, hubo charlas sobre producción, comercio internacional, canales de comercialización, inserción del producto en distintos mercados y desarrollo regional.

Desde el municipio dorreguense señalaron que de esta manera “la Fiesta Provincial del Olivo se consolida como un espacio de formación, intercambio y crecimiento para la actividad, reuniendo conocimientos, experiencias y miradas que fortalecen a una de las producciones más representativas de la región”.