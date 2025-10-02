Rugby Championship: Los Pumas van con varios cambios ante Sudáfrica

Con siete modificaciones se presentará el seleccionado argentino de rugby ante Sudáfrica, partido que va este sábado a las 10 en el estadio Allianz de Twickenham, Londres (Inglaterra).

Allí Los Pumás serán locales ante los Springboks en un partido por la sexta fecha que será el último por este torneo hasta nuevo aviso. Recordamos que tanto los sudafricanos como los All Blacks decidieron poner en pausa su participación en la competencia del hemisferio sur para buscar mayores ingresos económicos por cuenta propia en giras y amistosos. Se cree que este torneo, al que el equipo argentino ingresó en 2012, volvería a jugarse en 2028.

El entrenador Felipe Contepomi dispuso para hoy, según se informó esta mañana, siete modificaciones en el XV titular respecto del cotejo que el sábado pasado que Los Pumas perdieron ante Sudáfrica por 67-30.

En la segunda línea Guido Petti ingresará por Franco Molina y Pedro Rubiolo por Lucas Paulos; Santiago Grondona va por Joaquín Oviedo en la tercera; Simón Benítez Cruz ocupará el puesto de medio scrum por Gonzalo García; Gerónimo Prisciantelli va como apertura, pasa Santiago Carreras a fullback mientras que precisamente el habitual número 15, Juan Cruz Mallía, va como wing en reemplazo de Mateo Carreras. En el centro, Justo Piccardo por Lucio Cinti y como wing Bautista Delguy reemplazará a Rodrigo Isgró.

La formación del conjunto sudafricano.

El árbitro del partido será el italiano Andrea Piardi, quien tendrá como colaboradores a Nika Amashukeli (Georgia) y Eoghan Cross (Irlanda).

El dato

En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy (51), Lisandro Arbizu (48), Hugo Porta (38) y Agustín Pichot (31).

El primer partido como capitán para el jugador surgido en Newman, fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania (triunfo 24-17).

Más temprano

Con Argentina eliminada de la lucha por el campeonato la fecha pasada (9 puntos), ahora el foco de la definición se centra sobre Sudáfrica (15 puntos), Nueva Zelanda (14) y Australia (11), los tres con chances.

All Blacks y Wallabies jugarán también este sábado pero más temprano, a las 6.45 en el Optus Stadium de Perth, Australia. Dirige Matthew Carley.

La formación

A continuación, los elegidos para enfrentar a los Springboks en Londres (televisarán ESPN y Disney+):

1. VIVAS, Mayco (36 caps)

2. MONTOYA, Julián (113 caps) (Capitán)

3. SCLAVI, Joel (32 caps)

4. PETTI, Guido (94 caps)

5. RUBIOLO, Pedro (28 caps)

6. MATERA, Pablo (117 caps) (Vicecapitán)

7. KREMER, Marcos (78 caps)

8. GRONDONA, Santiago (22 caps)

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (6 caps)

10. PRISCIANTELLI, Gerónimo (1 cap)

11. MALLÍA, Juan Cruz (47 caps) (Vicecapitán)

12. CHOCOBARES, Santiago (32 caps)

13. PICCARDO, Justo (7 caps)

14. DELGUY, Bautista (36 caps)

15. CARRERAS, Santiago (60 caps)

Definidores:

16. RUIZ, Ignacio (23 caps)

17. WENGER, Boris (3 caps)

18. CORIA MARCHETTI, Francisco (6 caps)

19. MOLINA, Franco (17 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan (47 caps)

21. OVIEDO, Joaquín (18 caps)

22. MOYANO, Agustín (4 caps)

23. ISGRÓ, Rodrigo (12 caps)