Juicio por jurados: declaran culpable a un hombre por abusar de su hija en Stroeder

Un jurado popular declaró culpable a un hombre acusado de uno de los abusos cometidos contra su hija de 4 años de edad.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, se juzgaban dos hechos de abuso se produjeron en 2021, cuando el hombre sometió a la pequeña de manera carnal, hecho que le provocó lesiones en la zona genital.

Las situaciones abusivas ocurrieron cuando el imputado se encontraba al cuidado de la pequeña, en una vivienda ubicada en zona rural de Stroeder.

El hombre llegó a juicio acusado de dos hechos de abuso sexual agravado por ser cometido por un ascendiente.

El debate está a cargo del juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 1, y se desarrolla en el quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en los tribunales de calle Estomba. (ANJ)