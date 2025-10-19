Milei eligió un dibujo de Gaturro para saludar por el Día de la Madre

El presidente Javier Milei saludó esta mañana a las madres en su día y utilizó una viñeta del dibujante Nik Gaturro, alienado con la administración libertaria, para expresar el mensaje. A través de sus redes sociales, el mandatario felicitó a todas las madres del país.

“FELIZ DÍA DE LA MADRE...!!!”, expresó en una breve publicación que incluye una viñeta de Gaturro, en la que destacan la presencial materna en todas las etapas de la vida.

Este domingo 19 de octubre, se celebra el Día de la Madre para homenajear a las madres en su día por lo que el mandatario aprovechó para enviar sus buenos deseos.

Asimismo, el Presidente compartió un polémico posteo de la cuenta de X de Casa Rosada, en el que se plantea el rol de las madres como “el pilar insustituible" de la familia. “La Casa Rosada les desea un muy feliz día a todas las madres argentinas”, celebraron.

“Ellas son el pilar insustituible de la familia y quienes transmiten los valores que nos hacen grandes como Nación”, completaron además, lo que generó una rápida viralización y la respuesta de los usuarios de la red social X. (con información de TN)