"Ganar el Pampeano B fue un envión muy grande", dijo el DT de Argentino

Tras coronarse campeón del Regional Pampeano B ahora se le viene al club Argentino una segunda etapa en la temporada, la Reválida A-B.

El Chancho afrontará desde el próximo sábado una fase más breve aún que la que ya jugó, en la que en tres partidos (dos de visitante y el tercero de local) estará en juego la plaza en el Regional Pampeano A 2026. Competirá contra Comercial (Mar del Plata), Los 50 (Tandil) y Biguá (Mar del Plata).

Mientras tanto, el equipo bahiense disfruta de la muy buena campaña en la fase clasificatoria del TRP B, donde ganó los cinco partidos que disputó.

"Fue un envión muy grande. Pero nuestro objetivo principal son los tres partidos que quedan, los que llevan al ascenso al Pampeano A. Pero esta primera parte estuvo muy buena, de hecho la ganamos de manera invicta", dijo Lisandro Flores, head coach de Argentino en diálogo este viernes con El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes a las 14.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El experimentado entrenador y ex jugador de la institución también remarcó la capacidad que tuvo el equipo para sobrellevar el jugar y entrenar en canchas alternativas luego de la inundación del country, el pasado 7 de marzo.

"Sería la parte más dura que vivimos hasta ahora... La resiliencia y capacidad de adaptación de todo el club, no sólo del plantel superior. No sabés lo que era salir con la logística todos los fines de semana a una cancha diferente. Y agradezco a los clubes que nos facilitaron (cancha). No es fácil ceder instalaciones. Agradezco a `Uni´, `Nacio´, Palihue y Sportiva", dijo Flores.

"Paralelo a eso tuvimos que llevar la parte de juego. Venimos de cambios este año, que estuvieron buenos. Ampliamos el grupo de laburo y se empezó a ver reflejado. Los chicos tambien con una capacidad y una cabeza tremenda, con muchas ganas de mejorar. Nos facilitó la tarea y a la vez nos exigió", dijo.

Flores, quien también es referente de scrum en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur, habló de este tema en la entrevista.

Mirá la nota completa: