Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

12.7°

Rugby.

Argentino ganó en Junín y se quedó con el Regional Pampeano B

Venció a Los Miuras por 28 a 10 por la quinta y última fecha. Derrota de Universitario ante Uncas en el cierre del torneo Promoción.

Argentino no dejó escapar la chance de ganar el TRP B. Foto: Archivo La Nueva.

Argentino pasó con éxito absoluto la primera etapa del campeonato Regional Pampeano B de rugby, que concluyó este sábado con la quinta fecha.

El equipo bahiense le ganó a Los Miuras por 28 a 10, en Junín, y se quedó en condición de invicto con esta versión a una rueda del segundo nivel de la competencia.

El próximo desafío será la Reválida A-B que se jugará a partir del sábado 24 y domingo 25 de este mes. Serán sólo tres fechas en las que tendrá las dos primeras de visitante y cierre como local.

Participarán además los últimos dos del Regional A (Biguá terminó 7º y Los 50 fue el 8º) y Comercial (2º del TRP B).

Hoy el equipo bahiense llegó al try en Junín a través de los forwards, con conquistas de Francisco Gortari, Francisco Ramírez y Facundo Aristimuño, más tres penales y dos conversiones de Juan Ferrino Cantarelli.

En el otro partido jugado hoy Pueyrredón le ganó a Unión del Sur por 42-22 como visitante. El viernes, Comercial le ganó a Santa Rosa RC 37-27.

Así quedaron las posiciones finales en el TRP B:

Po.           Equipo                   Pts.   J    G    E    P    Tf.    Tc.   B

1º)          Argentino                  23      5     5     0    0   182    91    3

2º)          Comercial                 18      5     4     0    1   222  106    2

3º)         Pueyrredón                15      5    3     0    2   150   103   2

4º)        Unión del Sur              10      5    2     0    3   146   143   2

5º)          Los Miuras                 4       5    1     0    4     67   239    0

6º)       Santa Rosa RC             1       5    0     0    5     91  176    1

 

"Uni" cerró con derrota

Concluyó este sábado el torneo Promoción de la Región Pampeana, al disputarse la séptima y última fecha.

Universitario cayó como local ante Uncas de Tandil por 32 a 20, partido que contó con el arbitraje de Esteban Bevaqua (Sur).

Con este resultado Las Pirañas cortaron un invicto de cinco partidos, mientras que el conjunto de Tandil fue el ganador del certamen.

El viernes El Nacional también cerró su participación aunque con goleada a Coronel Suárez RHC por 125-12 en la Quinta.

El otro encuentro entre Onas (Benito Juárez) y Pico RC (General Pico) no se jugó sino que se tomó el partido revancha de ambos en el Súper 4 de UROBA, que fue victoria del elenco pampeano por 35-31.

Posiciones finales:

Po.         Equipo              Pts.  J    G    E    P    Tf.    Tc.   B

1º)          Uncas                28    6    6    0    0    233   68   4

2º)       Universitario         24    6    5    0    1    183   69   3

3º)        El Nacional          19    6    4    0    2    208  117  3

4º)          Pico RC             14    6    3    0    3    142  158  2

5º)        Estudiantes O        6    6    1    0    5     73   113  2

6º)            Onas                  6    6    1    0    5     85  104   2

7º)     Coronel Suárez        4    6    1    0    5     66   336   0

 

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

