Argentino ganó en Junín y se quedó con el Regional Pampeano B

Argentino no dejó escapar la chance de ganar el TRP B. Foto: Archivo La Nueva.

Argentino pasó con éxito absoluto la primera etapa del campeonato Regional Pampeano B de rugby, que concluyó este sábado con la quinta fecha.

El equipo bahiense le ganó a Los Miuras por 28 a 10, en Junín, y se quedó en condición de invicto con esta versión a una rueda del segundo nivel de la competencia.

El próximo desafío será la Reválida A-B que se jugará a partir del sábado 24 y domingo 25 de este mes. Serán sólo tres fechas en las que tendrá las dos primeras de visitante y cierre como local.

Participarán además los últimos dos del Regional A (Biguá terminó 7º y Los 50 fue el 8º) y Comercial (2º del TRP B).

Hoy el equipo bahiense llegó al try en Junín a través de los forwards, con conquistas de Francisco Gortari, Francisco Ramírez y Facundo Aristimuño, más tres penales y dos conversiones de Juan Ferrino Cantarelli.

En el otro partido jugado hoy Pueyrredón le ganó a Unión del Sur por 42-22 como visitante. El viernes, Comercial le ganó a Santa Rosa RC 37-27.

Así quedaron las posiciones finales en el TRP B:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Argentino 23 5 5 0 0 182 91 3

2º) Comercial 18 5 4 0 1 222 106 2

3º) Pueyrredón 15 5 3 0 2 150 103 2

4º) Unión del Sur 10 5 2 0 3 146 143 2

5º) Los Miuras 4 5 1 0 4 67 239 0

6º) Santa Rosa RC 1 5 0 0 5 91 176 1

"Uni" cerró con derrota

Concluyó este sábado el torneo Promoción de la Región Pampeana, al disputarse la séptima y última fecha.

Universitario cayó como local ante Uncas de Tandil por 32 a 20, partido que contó con el arbitraje de Esteban Bevaqua (Sur).

Con este resultado Las Pirañas cortaron un invicto de cinco partidos, mientras que el conjunto de Tandil fue el ganador del certamen.

El viernes El Nacional también cerró su participación aunque con goleada a Coronel Suárez RHC por 125-12 en la Quinta.

El otro encuentro entre Onas (Benito Juárez) y Pico RC (General Pico) no se jugó sino que se tomó el partido revancha de ambos en el Súper 4 de UROBA, que fue victoria del elenco pampeano por 35-31.

Posiciones finales:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Uncas 28 6 6 0 0 233 68 4

2º) Universitario 24 6 5 0 1 183 69 3

3º) El Nacional 19 6 4 0 2 208 117 3

4º) Pico RC 14 6 3 0 3 142 158 2

5º) Estudiantes O 6 6 1 0 5 73 113 2

6º) Onas 6 6 1 0 5 85 104 2

7º) Coronel Suárez 4 6 1 0 5 66 336 0