Operativo en Patagones: allanaron una casa por venta de drogas y hay aprehendidos

La ciudad de Carmen de Patagones fue el escenario de dos importantes allanamientos llevados a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, en colaboración con personal de Drogas Ilícitas Unidad investigativa maragata y la Policía Federal de Viedma.

A raíz de los resultados obtenidos, se dispuso la aprehensión de una pareja identificada como Florencio Cristian Salles y Jennifer Solange Giménez, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación fue realizada por la UFIJ N.º 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías N.º 4 -subrogado por el doctor Guillermo Mércuri-, quien ordenó la concreción de dos allanamientos en Patagones en contra de la venta de estupefacientes.

Uno de ellos se realizó en el inmueble ubicado en Julia Dufour 532 y, el otro, en un bar ubicado en la Garibaldi al 709.

Las medidas judiciales estuvieron orientadas en desarticular distintos focos de venta y distribución de sustancias prohibidas.

Se logró el secuestro de una importante cantidad de clorhidrato de cocaína fraccionada -lista para su distribución y consumo-, marihuana fraccionada, 10 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Y los elementos fueron puestos a disposición de la justicia como pruebas de interés para el avance de la causa.

El procedimiento contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Carmen de Patagones, que facilitó los recursos logísticos necesarios para llevar a cabo el operativo, en el marco de las políticas públicas de prevención y lucha contra el narcotráfico, impulsadas a nivel local y provincial.

También participó personal de la Policía de Seguridad Comunal Carmen de Patagones y la DDI Bahía Blanca.