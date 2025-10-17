Bahía San Blas recibió al kayakista brasileño protagonista de una impresionante travesía

Por Agencia Patagones

Como estaba previsto, este miércoles al mediodía, Bahía San Blas recibió al palista brasileño Adelson Carneiro Rodrigues, quien desde 2020 lleva adelante una impresionante travesía en kayak circunnavegando América del Sur.

Vecinos, turistas y autoridades locales se acercaron a la zona de Prefectura Naval Argentina para darle un cálido recibimiento, en una jornada cargada de emoción y admiración por su increíble desafío.

Profesor de Educación Física y atleta de 64 años, Adelson ya corrió 44 maratones, completó tres Iron Man, escaló el Aconcagua y ahora busca batir un récord Guinness con esta hazaña continental.