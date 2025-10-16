Venían de Pinamar y volcaron en el camino a San Blas
Los dos pasajeros del vehículo resultaron ilesos. Ocurrió en el sector conocido como la "S" de la capilla.
Dos personas oriundas de la localidad marítima de Pinamar resultaron ilesas luego de protagonizar un vuelco en el sector conocido como la “S” de la capilla, entre José B. Casás y Bahía San Blas.
Fuentes consultadas por La Nueva. indicaron que se investigan las causas por las cuales el conductor de un Renault Stepway, perdió el control y detuvo su marcha quedando el rodado apoyado en su techo.
En el lugar trabajó personal del Destacamento de la Policía Comunal de San Blas y Stroeder, personal de Salud de San Blas y Bomberos Voluntarios de Stroeder. (Agencia Patagones)