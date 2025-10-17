Medvedev le ganó a Marozsan y avanzó a semifinales en el ATP 250 de Almaty

El tenista ruso Daniil Medvedev se impuso en sets corridos ante el húngaro Fabian Marozsan y se metió en las semifinales del ATP 250 de Almaty, donde va en busca de su primer título en más de dos años.

Medvedev, quien actualmente ocupa el puesto número 14 del ranking, se impuso por 7-5 y 6-2, luego de una hora y seis minutos de juego.

El ruso, que llegó a ser número 1 del mundo en el 2022, está cerrando el año en buena forma, ya que previamente había alcanzado las semifinales en el Masters 1000 de Shanghái y se está acercando al nivel que lo supo llevar a la cima del ranking.

Medvedev está a solo dos triunfos de su primer título en casi dos años y medio. La última vez que levantó un trofeo fue en el Masters 1000 de Roma 2023.

El rival de Medvedev en las semifinales será el australiano James Duckworth, quien es la gran sorpresa del torneo. El jugador oceánico viene de superar la clasificación, mientras que en el cuadro principal dejó en el camino al francés Ugo Blanchet, al canadiense Gabriel Diallo y al italiano Flavio Cobolli.

El otro jugador que ya sacó boleto para las semifinales fue el estadounidense Alex Michelsen, luego de su triunfo por 6-3, 3-6 y 6-2 sobre el japonés Shintaro Mochizuki. Su rival en la próxima instancia saldrá del ganador del cruce entre el alemán Jan-Lennard Struff y el francés Corentin Moutet.

Los resultados del día en el ATP 250 de Almaty:

Daniil Medvedev (2°) a Fabian Marozsan: 7-5 y 6-2

James Duckworth a Flavio Cobolli (3°): 6-3 y 6-2

Alex Michelsen (6°) a Shintaro Mochizuki: 6-3, 3-6 y 6-2

Corentin Moutet (8°) – Jan-Lennard Struff