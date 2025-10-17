Los cosmonautas rusos completaron su primera caminata espacial en 2025

Cosmonautas rusos completaron la primera caminata espacial de 2025 desde el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional (EEI), informó la corporación espacial estatal Roscosmos.

Según la transmisión en vivo de Roscosmos, la actividad extravehicular (EVA) comenzó unos 30 minutos después de lo programado y duró seis horas, 11 minutos y 12 segundos, superando la duración prevista de cinco horas y 38 minutos.

Durante la caminata espacial, los cosmonautas Sergei Ryzhikov y Alexei Zubritsky instalaron equipo científico diseñado para el crecimiento de cristales semiconductores de alta pureza, desmontaron la cámara de alta resolución del módulo Zvezda y la lanzaron al espacio, limpiaron una de las portillas del módulo y recuperaron un contenedor de casetes del módulo Poisk.

La operación se llevó a cabo utilizando los trajes espaciales rusos Orlan-MKS más recientes, desarrollados por la empresa de investigación y producción Zvezda.

Por primera vez, la actividad extravehicular (EVA) empleó dos correas de seguridad de longitud ajustable para cada cosmonauta, una mejora destinada a aumentar la flexibilidad y la seguridad durante las caminatas espaciales, según Roscosmos.

El equipo recién instalado, parte del experimento Ekran-M, fue desarrollado por el Instituto AV Rzhanov de Física de Semiconductores de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias.

El experimento busca aprovechar las ventajas de la microgravedad y el vacío del espacio para desarrollar cristales semiconductores ultrapuros y con una estructura precisa.

En la cámara Ekran-M, ubicada en el módulo de laboratorio multipropósito Nauka, los cosmonautas probarán la producción de películas de arseniuro de galio de alta pureza, que se utilizan en células solares. De tener éxito, el proyecto podría allanar el camino para futuras minifábricas orbitales capaces de producir elementos fotovoltaicos directamente en el espacio.

Tras la finalización de la caminata espacial, Dmitry Akhmerov, ingeniero jefe del Departamento de Actividad Extravehicular de la Corporación Espacial y de Cohetes Energia, anunció que Ryzhikov y Zubritsky realizarían otra actividad similar en las próximas dos semanas, informó la agencia de noticias Xinhua.(NA)