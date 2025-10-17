Operativo vial: 13 vehículos secuestrados y un aprehendido

Se llevó a cabo un mega operativo en el sector céntrico de la ciudad que contó con personal de la Estación de Policía Comunal Punta Alta, FBA, cuerpo de inspectores de Tránsito de esta ciudad y personal de Vialidad Nacional.

Se secuestraron 12 motos y un auto, la mayoría por distintas faltas a la Ley de Tránsito, como falta de licencia, seguro y casco, y caño escape modificado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También, según se indicó oficialmente, se procedió a la aprehensión de Brian Joel Rodríguez (30), quien circulaba en una moto Honda, sin licencia de conducir y seguro.

En este caso, se labró la infracción a la Ley 24.449.

Además, se estableció que el sujeto posee una inhabilitación para conducir ordenada por el Juez en lo Correccional 3 de Bahía Blanca, en el marco de una causa por homicidio culposo, con fecha el 18 de julio de 2018.

Ante ello, se dijo, se determinño que Rodríguez portaba en interior de una mochila una balanza digital de precisión, la suma de 146,000 pesos, dos teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y un envoltorio con cocaína.

Interviene las Unidades Funcionales de Instrucción Judicial 15 y 19.