El intendente Rodrigo Aristimuño gestionó ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires un incremento del 80% en el subsidio al transporte público que recibe el distrito, lo que representa más de 50 millones de pesos adicionales destinados a las tres empresas que prestan el servicio en Coronel Rosales.

Este aumento, otorgado a través del Ministerio de Transporte bonaerense, permitirá fortalecer la prestación del servicio y garantizar su continuidad, acompañando a las empresas en un contexto económico complejo y evitando que las subas recaigan sobre los usuarios.

“Desde el primer día venimos gestionando para cuidar el bolsillo de los vecinos y mantener un servicio esencial para miles de rosaleños que dependen del transporte público todos los días”, destacó el jefe comunal.

"El Municipio continúa trabajando junto a la Provincia para mejorar la conectividad urbana y asegurar la sustentabilidad del sistema de transporte local, priorizando siempre el bienestar de la comunidad", se dijo desde el área de Prensa comunal.