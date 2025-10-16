Un candidato de la UCR a diputado por Misiones murió de un infarto mientras debatía en un streaming

Hernán Damiani, candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Misiones, murió este miércoles durante la transmisión en vivo de un programa de streaming mientras participaba de un debate político.

El referente radical fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, lugar donde se confirmó su fallecimiento. Tenía 64 años.

De acuerdo con los testigos que presenciaron el hecho, la descompensación ocurrió durante un intercambio en vivo durante la transmisión del programa Dólar Blue.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Antes de ser derivado al centro médico, Damiani fue asistido por el doctor Walter Villalba, exministro de Salud de Misiones, que se encontraba en el lugar acompañando a su hija Rosario, representante del Frente Renovador Neo.

Virginia Villanueva, del Partido Obrero y Aída Vaztique, del Partido por la Vida y los Valores, también participaban del debate y asistieron rápidamente al candidato del a UCR.

Luego de que se confirmara su muerte, Lucas Doroñuk, conductor del ciclo, emitió un comunicado para pedir que no se difundiera el video de la descompensación.

Durante su carrera política, Hernán Damiani ocupó varios cargos importantes tanto en la política misionera y nacional. Fue presidente de la UCR de Misiones, diputado provincial y nacional y concejal de Posadas.

Además, formó parte de la convención constituyente que redactó al Carta Orgánica Municipal de la capital de Misiones, que marcó un antes y un después en la institucionalidad local.

Por esto, fue reconocido por el Honorable Consejo Deliberante de Misiones en agosto de 2024. Al momento de su muerte, Damiani tenía una importante participación activa en la política como candidato a suplente de diputado nacional de la UCR.

Después de que se conociera la noticia, Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo“. (TN)