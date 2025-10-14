Octubre Rosa - caminata y concientización sobre el cáncer de mama

En el marco de las actividades previstas en el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, este domingo 17 tendrá lugar la caminata de concientización.

Será a partir de las 18 horas desde la plaza Rivadavia. No es necesaria una inscripción previa y se recomienda participar con ropa de color rosa y llevar su propia botella de agua.

Participan en la organización: Medifem - Imad, Inova, Meridiem, Lavalle 11, Cooperativa Obrera, Fundación Cecilia Grierson, Peluqueras en acción, Valientes, Quimio con Pelo, Programa Lilian.





¿Ya te hiciste los controles anuales?, el diagnóstico temprano permite un tratamiento oportuno y efectivo.

La mamografía es un estudio preventivo, rápido y seguro que permite detectar el cáncer de mama. En nuestra ciudad se puede realizar de manera gratuita en el Centro de Salud L. Capelli de Ingeniero White (Paul Harris y Lautaro).

Para acceder, se debe solicitar turno al tel 4571350, por whatsapp al 291 6459229 o de manera presencial de lunes a viernes de 9 a 16 horas, presentando la orden médica (ginecología, clínica o de familia).