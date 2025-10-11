En imágenes: Argentina se consagró campeón del Panamericano U18 en el Parque de Mayo

Matiás Clara, Joaqu;in Conosciuto y Pedro Martínez celebran en el momento exacto que se saben campeones. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

El seleccionado argentino de sóftbol, con 5 bahienses en el plantel, se consagró campeón en la última madrugada del III Panamericano que se desarrolló en nuestra ciudad y otorgó 4 plazas al Mundial 2027.

Tras una gran primera fase, el combinado nacional le puso el broche de oro a un magnífico torneo venciendo en la final a México.

Logrando doblegar al único equipo que lo había vencido a lo largo de toda la competencia, los campeones se impusieron por 6 a 0 ante una multitud que soportó estoica el frio y lo largo de la jornada.

Ese final de ensueño dejó imágenes que fueron capturadas por Emilia Maineri que quedarán en la historia del deporte de nuestra ciudad y valen la pena ser repasadas.

*Un partidazo

Con una gran labor equipista y un gran rendimiento de Cristian Orsi como pitcher, Argentina venció a México por 6 a 0 y se consagró campeón del Panamericano.

*El momento exacto

Una vez finalizado el séptimo inning, cerrado por México, se desató el festejo de los jugadores del Seleccionado de cara a la tribuna.

Los pibes argentinos celebraron hacia las gradas y con cada rincón de alrededor de la cancha del Parque de Mayo que lució con un gran marco una vez más.

*Acto de cierre

Con testimonios de distintas autoridades se realizó el acto de cierre protocolar, tomando el micrófono el intendente Federico Susbielles, el secretario de Deportes Sebastián Barisone, el presidente de la Confederación Argentina Carlos De la Vega y Tommy Velázquez, máximo autoridad de la disciplina a nivel continental.

*A festejar

Luego de los testimonios protocolares, los equipos celebraron con sus medallas y trofeos.

Argentina recibió su presea dorada y también festejó con la copa, que fue recibida por el capitán Matías Clara, figura del equipo nacional.