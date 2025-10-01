El Ejército anuncia una instrucción en su predio y advierte que podrían escucharse disparos
Habrá movimientos de personal y diferentes medios y afirman que no afectará la seguridad de los vecinos.
El Ejército informó que llevará a cabo hoy ejercicios de adiestramiento operacional y que, como consecuencia, podrían escucharse disparos en la zona aledaña al predio situado en calle Florida.
La actividad de la Guarnición Ejército Bahía Blanca está prevista realizarse entre las 10 y las 13.
Según señalaron, la misma incluirá el movimiento de personal y medios sin afectar la seguridad en los límites del cuartel.