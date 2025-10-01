Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

26.9°
La ciudad.

El Ejército anuncia una instrucción en su predio y advierte que podrían escucharse disparos

Habrá movimientos de personal y diferentes medios y afirman que no afectará la seguridad de los vecinos.

Foto: archivo-La Nueva.

El Ejército informó que llevará a cabo hoy ejercicios de adiestramiento operacional y que, como consecuencia, podrían escucharse disparos en la zona aledaña al predio situado en calle Florida.

La actividad de la Guarnición Ejército Bahía Blanca está prevista realizarse entre las 10 y las 13.

Según señalaron, la misma incluirá el movimiento de personal y medios sin afectar la seguridad en los límites del cuartel.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
Sociedad.
Economía y finanzas.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE