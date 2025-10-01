Corte de calles y servicios para este miércoles 1 de octubre

Mucha actividad en la ciudad por diversos tipos de trabajos (Foto archivo LNP)

Este miércoles 1 de Octubre continúan los trabajos de la Municipalidad de Bahía Blanca con obras de reencarpetado, además, EDES realizará tareas que afectarán el servicio y la normal circulación de las calles intervenidas.

Corte de calles:

La Municipalidad informa que en el día de hoy continúan las intervenciones por reencarpetado asfáltico y por este motivo se verán interrumpidas las siguientes calles:

*De 8 a 16 hs: intersección de Almafuerte y Blandengues

*De 14 a 18 hs: Almafuerte y Roca.

EDES realiza tareas en la vía pública:

Se cortarán las siguientes calles de 7 a 17 hs:

*Italia y Fatone.

*Thompson y Chubut.

*Thompson y Piedrabuena.

*Darregueira y EEUU.

Cambio de recorrido de la 512:

También cambió de sentido de circulación de manera provisoria en Estados Unidos, desde Darregueira hasta Beruti.

Por tal motivo, la línea 512 modificó su trayecto en sentido 5 de Abril a Parque de la Ciudad, por Thompson, México, Darregueira, Berutti, Piedrabuena y retoma recorrido habitual.

Corte del suministro eléctrico:

EDES informa que realizará las siguientes interrupciones del suministro por su plan de obras y mantenimiento:

de 9 a 11hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Castro Barros, Libertad, Cabo Farina, Guayaquil.

de 8:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Fitz Roy, Angel Brunel, Ing. Luiggi, Berutti.

de 9 a 13hs afecta al cuadrante comprendido por las calles: Indiada, El Caldén, Mons. de Andrea/Av. Sivori, Victorica.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.