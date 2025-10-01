Corte de calles y servicios para este miércoles 1 de octubre
Tareas de reencarpetado y de EDES en la vía pública afectarán la normal circulación en varias calles de la ciudad.
Este miércoles 1 de Octubre continúan los trabajos de la Municipalidad de Bahía Blanca con obras de reencarpetado, además, EDES realizará tareas que afectarán el servicio y la normal circulación de las calles intervenidas.
Corte de calles:
La Municipalidad informa que en el día de hoy continúan las intervenciones por reencarpetado asfáltico y por este motivo se verán interrumpidas las siguientes calles:
*De 8 a 16 hs: intersección de Almafuerte y Blandengues
*De 14 a 18 hs: Almafuerte y Roca.
EDES realiza tareas en la vía pública:
Se cortarán las siguientes calles de 7 a 17 hs:
*Italia y Fatone.
*Thompson y Chubut.
*Thompson y Piedrabuena.
*Darregueira y EEUU.
Cambio de recorrido de la 512:
También cambió de sentido de circulación de manera provisoria en Estados Unidos, desde Darregueira hasta Beruti.
Por tal motivo, la línea 512 modificó su trayecto en sentido 5 de Abril a Parque de la Ciudad, por Thompson, México, Darregueira, Berutti, Piedrabuena y retoma recorrido habitual.
Corte del suministro eléctrico:
EDES informa que realizará las siguientes interrupciones del suministro por su plan de obras y mantenimiento:
de 9 a 11hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Castro Barros, Libertad, Cabo Farina, Guayaquil.
de 8:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Fitz Roy, Angel Brunel, Ing. Luiggi, Berutti.
de 9 a 13hs afecta al cuadrante comprendido por las calles: Indiada, El Caldén, Mons. de Andrea/Av. Sivori, Victorica.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.