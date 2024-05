Hace 10 años el Papa plantaba un olivo de Cabildo en Getsemaní

Se cumplieron 10 años desde aquel 26 de mayo de 2014 en el que el Papa Francisco plantó un olivo procedente de la localidad de Cabildo en uno de los lugares más emblemáticos de la Biblia, el huerto de Getsemaní.

En ese sitio Jesucristo oró por última vez antes de ser arrestado y enfrentar el proceso que lo llevó a morir en la Cruz, antes del milagro de su resurrección.

La planta era un pequeño brote de una centenaria plantación de la Cooperativa Olivícola de Cabildo, y el contacto entre el Vaticano y Bahía Blanca se realizó una década atrás a través del maestro oleario Víctor Tomaselli, una de las personas de mayor conocimiento en la obtención del aceite de las aceitunas.

Ahora ese olivo cabildense convive con otros ejemplares de su misma especie en la Tierra Santa.

El domingo 27 de abril de 2014, en la Iglesia Catedral de nuestra ciudad, el entonces arzobispo de Bahía Blanca, Monseñor Guillermo José Garlatti, bendijo dos plantas de olivo para ser llevadas al Vaticano. Una para ser plantada por Papa argentino en Getsemaní y la otra para ser llevada a la residencia pontificia de Castel Gandolfo.

La crónica de este diario en aquella oportunidad resaltó:

"No deja de ser motivo de orgullo y satisfacción un hecho de semejante trascendencia para el mundo cristiano en general, y para nuestra región en particular, que una planta tan simbólica como el olivo, generada a partir de décadas de esfuerzo y dedicación en una zona donde el clima no es acaso el más adecuado, termine formando parte de un espacio tan emblemático en la historia de la humanidad".

Tomaselli, con sus olivos.

La propuesta surgió a raíz de la fluida relación de Tomaselli con varias instituciones de la Toscana, Italia.

De allí provino la invitación para participar de una iniciativa del Arzobispado de Florencia que se denominó “Cultivemos la Paz” (Coltiviamo la Pace), cuya finalidad es promover distintos eventos en Tierra Santa, favoreciendo el diálogo interreligioso en función de apoyar la paz en el Oriente Medio.

De hecho, diez años atrás se celebró en Bahía Blanca una misa ecuménica con todas las confesiones religiosas, incluido el Islam.

Junto con los mencionados olivos, hacia el Viejo Mundo viajó una plegaria de paz, que en los actuales tiempos conserva vigencia: