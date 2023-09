"Queremos liberarnos de la presión que tenemos", dijo Luciano Deminicis, DT de Estrella

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

En el barrio San Martín por momentos se ilusionan, en otros los invaden algunas dudas y, en definitiva, siempre terminan apoyándose en lo que, acaso, les permitió en los últimos años permanecer en Primera: "Mantuvimos un equipo de la casa", recuerda el técnico Luciano Deminicis, un apellido encarnado en la historia de Estrella.

"Con el cambio de (Bruno) Gigliotti por Lucas Ruiz (se había sumado y dejó por motivos laborales), los únicos dos del plantel que no se formaron en el club son (Tomás) Bruni y (Federico) Lambrecht, aunque lleva varios años con nosotros", respalda Deminicis.

—Respecto de la temporada anterior regresó Alan Pan y se sumó Tomás Bruni, mientras que no estarán Julián Horvath y Damián Carci. ¿Cómo resultan estos cambios en el más/menos?

—Creo que generarán un cambio en el estilo de juego, será más dinámico, menos estacionado, porque tanto Alan como Tomás tienen mucho uno contra uno y son intensos. Damián tenía características similares, en cambio con Julián teníamos más pausa. También, tendremos gol y, a la vez, la aparición de Tomás Peña para dar un poco más de pausa y jugar cinco contra cinco estacionados. Hay que ver después cómo se desarrolla el campeonato, si a largo plazo los cambios son positivos para el grupo y si conseguimos esos dos o tres triunfos que nos faltaron el torneo pasado para entrar en playoffs. Ese el objetivo personal y del equipo. Después veremos si nos da y hasta dónde.

—Dijiste que van a ser más dinámicos. Primero hay que agarrar la pelota, acaso lo más complicado. ¿Es un equipo bien dividido: fuerte en el perímetro y más débil en el interior?

—Sí. Creo que tenemos un perímetro con mucho gol, pero nos falta juego interior.

—¿Cómo se logra poder correr con la limitación de no tener grandes?

—Y... Tratando de trabajar intenso en defensa, intentando que Nahuel (Cámara), nuestro pilar defensivo en el juego interior, se ponga bien a punto una vez que supere la lesión (artrosis en una rodilla), que el resto entienda el rol y que nuestra defensa en la zona pintada nos tiene que llevar a desarrollar un juego más dinámico y agresivo.

—El juego rápido lleva a tener muchas posesiones, ¿eso te obliga a hacer un equipo más largo, algo que podés concretar con el crecimiento de los que vienen de abajo como Tomás Peña, Federico Lambrecht, Fausto Herrera y la participación de Federico Macías?

—Yo creo que este año tenemos un poquito más de profundidad en el banco. Fausto va a tener más minutos, Federico (Macías) y Andrés Almirón van a ser el reemplazo de Matías (Specogna), Gigliotti le dará descanso a Nahuel y Tomás Peña será el reemplazo de Alan. Un aspecto positivo es tener dos jugadores por cada puesto.

—¿A través de los años fueron incorporando lo que significa jugar por la permanencia y es un equipo que no sufre esa instancia?

—No es que se sufre, pero sí te limita el margen de error. Cuando jugás para arriba sabés que el equipo está donde querés, en cambio, jugando abajo cualquier error tanto táctico, técnico o un tiro que no entra te puede costar el descenso. Tanto los jugadores como yo queremos liberarnos de la presión que tenemos, por ser un grupo del club, conscientes de lo que costó ascender, y después sí jugar playoffs por el campeonato y ver hasta dónde podemos llegar. No queremos estar sufriendo hasta el último partido. Se siente y cambia jugar para arriba o abajo. Y nosotros este año queremos jugar para arriba.

—¿Cuánto compartís del equipo con Mili, tu hermano y asistente?

—Bastante. Él tiene una mirada distinta a la mía, entonces, es complementaria. Yo soy más del juego en media cancha, a él le gusta más el juego rápido. Creo que este equipo se amolda más a lo que él pretende, por eso trataremos de encontrar un balance.

—¿Más allá de la idea individual uno se adapta al personal que tiene?

—Uno se adapta a los jugadores que tiene, pero a la vez trata de ponerle su impronta. Y en el caso de mi hermano jugó muchos años en Primera y sabe lo que un equipo puede necesitar en un partido o en un campeonato. Hay que dejar que los jugadores ejecuten y ver si ese estilo le conviene al equipo o tenemos que jugar diferente. De todos modos, me sirve la mirada diferente, porque no quiero alguien que me diga a todo que “sí”.

—¿Cuánto se consolida la relación con el grupo y cuáles son los límites para no desgastarse a través de los años?

—No te sabría decir. Tengo buena relación con ellos, saben la forma a la que queremos jugar y están todos de acuerdo, porque es algo que hablamos a principios de año. Yo no siento el desgaste, porque además de tener una buena relación conozco a la mayoría, por haberlos dirigido en menores; nos conocemos mutuamente. Todos sabemos que primero está el club. Y si ellos están acá es porque decidieron hacerlo. Si bien hay un desgaste normal de los años que nos conocemos, existe la suficiente confianza para que cualquiera de las dos partes manifieste cuando no comparte algo. Ese es un aspecto positivo.

—¿Cómo les cae que se retrase unos días el debut?

—Nahuel (Cámara) estuvo sólo el primer entrenamiento, Matías (Specogna) empezó la semana pasada y Tomás Bruni al igual que Alan (Pan) tampoco pudieron estar siempre. Por eso, nos viene bien para poder entrenar con el equipo completo, algo que por ahora nunca logramos.

