El Villa Mitre 2023-24 conjuga Primera y Liga Argentina: “Es todo un aprendizaje”, admitió Sebastián Acosta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se sumaron anoche a los entrenamientos de Villa Mitre los refuerzos Álvaro Chervo (repite de la temporada anterior) y Guillermo Romero (proveniente de La Unión de Colón), quienes serán parte de un único plantel que afrontará la Liga Argentina y el torneo local de Primera.

“Es todo un aprendizaje”, reconoció Sebastián Acosta.

Ya vienen trabajando, entre otros, Jano Martínez, Franco Pennacchiotti, Federico Harina, Manuel Iglesias e Ignacio Alem.

El entrenador hoy se encuentra al frente del grupo y una vez que llegue Gastón Fernández (DT que está en Ecuador junto a Javier Bollo), completarán el cuerpo técnico, que desde ayer también cuenta con Matías Figueiras.

Matías Figueiras se sumó como asistente.

—¿El cuerpo técnico lo integrarán Gastón Fernández, Matías Figueiras y vos?

—Sí. La idea era sumar un asistente del ámbito local, no se pudo, y Gastón llamó a Matías, quien trabajó con él en Entre Ríos.

—¿Cómo serán los roles?

—Gastón estará como entrenador principal en la Liga y yo en el torneo local. Y Matías será asistente de ambos. Yo no voy a viajar porque estoy también coordinando las categorías formativas.

—¿Y en el trabajo diario?

—Compartiremos entrenamientos. Porque a nosotros nos quedó un plantel de mayores con Julián Kloster, Nicolás Renzi y Fausto Depaoli, el resto es todo de Liga Argentina.

Harina ataca a Iglesias.

—¿Cuántos jugadores van a reunir?

—Entre 17 y 18 jugadores.

—No me imagino que se entrenen 18 al mismo tiempo.

—La idea es entrenar con un promedio de 15 jugadores. Con Gastón nos estamos conociendo y compartimos la misma idea de juego. Me mandó un par de videos de lo que pretende y lo que hizo en Ecuador, y yo le envié videos del cuadrangular amistoso que jugamos en Alem. A los dos nos gusta entrenar con muchos jugadores y estarían rotando entre tres y cuatro juveniles por práctica.

Depaoli gira hacia el cesto.

—Lo que puede condicionarlos es el calendario, a la hora de definir qué equipo poner en cancha en cada competencia. Será una temporada exigente en tal sentido.

—Una temporada súper exigente desde ese lado. Sabemos que el calendario de la Liga es bastante irregular, entonces, no podemos trabajar con anticipación en cuanto a fechas. Sí el torneo local nos permite saber que jugamos todos los jueves. Manejaremos las cargas y seguramente afrontaremos los partidos con planteles distintos. Si habitualmente bajamos cinco jugadores de la Liga a la Primera, en esos casos bajaremos tres, por dar un ejemplo.

Acosta, Romero y Pennacchiotti.

—¿El torneo local será un banco de prueba o irán en busca de resultados?

—La idea es, como siempre, intentar foguear la mayor cantidad de jugadores. Por ejemplo, que Manu Iglesias tenga mayor rodaje que el torneo pasado de Primera o Nacho Alem, que se consolidó en el torneo local y eso le permitió ser una ficha estable en la Liga. Esto irá de la mano de los resultados. La experiencia del torneo pasado nos llevó a sufrir el mismo desgaste que, tal vez, volvamos a tener ahora...

—Pero fueron más desordenados.

—Tal cual. La verdad que no salió bien, más allá de haber tenido que jugar por la permanencia. Si analizás estuvimos a un partido de entrar entre los ocho y terminamos con la misma cantidad de partidos ganados y perdidos...

¿Todo ok, Fede?

—El proceso no pareció una estructura consolidada en cuanto al vínculo entre las dos competencias.

—Así, no fue un disfrute durante la temporada, por encima de los resultados. Por eso, la idea es mejorarlo. El club está afrontando una temporada sumamente difícil en cuanto a lo económico para el armado de la Liga Argentina, así y todo se conformó un equipo realmente competitivo. Para ser protagonistas en la Liga y no pasarla mal en el torneo local, la intención es hacer un esfuerzo entre todos, cuerpo técnico y jugadores.

—¿Los jugadores tienen en claro esta situación?

—Todos. Cada jugador arregló sabiendo que tendrá dos competencias. Y eso facilita todo, porque quedó claro de entrada. De todas maneras, la idea es que no juegue al mismo tiempo todo el plantel de la Liga en el torneo local.

El regreso de Chervo.

—¿Cómo se manejarán en cuanto a prioridades?

—Sin lugar a dudas la prioridad es la Liga Argentina. Creo que el calendario del torneo local nos permite muñequear (sic) en cuanto a cargas, porque es un solo partido en la semana. Después, cada jugador que baja al torneo local también quiere ganar y quedó demostrado cuando tuvimos que bajar algunos chicos a último momento, lo cual no era mi idea, y mostraron total compromiso. Para mí fue una grata sorpresa.

—Hasta ahora no los tienen como candidatos en el torneo local. Acaso, después de lo que estás contando ocupen otro lugar en la consideración. ¿Coincidís?

—Mientras nos de la energía para afrontar las dos competencias, intentaremos llegar lo más arriba posible. Está más que claro que el calendario de la Liga en algún momento nos obligará a bajar la carga en el torneo local, pero la intención es llegar a meternos entre los cuatro y a partir de ahí pelear por el título.

—¿Fue una experiencia difícil para vos la que viviste el torneo anterior?

—Sí, una experiencia dura desde el día a día. Tanto Lichi (De Tomasi, quien dirigía la Liga) como yo no la terminamos de pasar bien en nuestro día a día, porque no arrancamos con esa idea de trabajo. Se dio que hubo muchas lesiones en la Liga Argentina, donde eran complejos los recambios, también surgió la salida sorpresiva de Jamaal (Levy), es decir, un montón de situaciones que no nos permitieron terminar de acomodarnos. Después, jugar la permanencia es durísimo. Sí sentí mucho apoyo por parte de colegas, lo cual fue gratificante. Imaginate que esta será mi tercera temporada como entrenador de Primera en Bahía. Es muy poco, pero creo que la temporada pasada hice un master en manejo de situaciones. Lo tomé como que tenía que pasarme, para sentirme hoy con la seguridad que me siento.

—¿La búsqueda de triunfos te condiciona en el trabajo de desarrollo de los jugadores?

—Uno va aprendiendo y, contrariamente a lo que yo creía, considero que es notorio el crecimiento de los chicos entrenando con los mayores de calidad. Se nota en la toma de decisiones en sus categorías, en el día a día, en hábitos... Por citar un ejemplo: Juani Tizza entrena con Franco Pennacchiotti, que tranquilamente podría seguir jugando Liga Nacional, tiene una cabeza no solo apuntando al básquet, sino entendiendo por dónde pasa la vida. Eso, la verdad que facilita notoriamente mi trabajo. Y estoy cada vez más seguro que es este camino.

