“Al 80% del equipo no lo conozco”, dijo Gustavo Candia, DT de Pueyrredón

Pueyrredón fue el plantel que más se renovó respecto de la última temporada. Inclusive, siendo el único que tendrá varios debutantes mayores en Primera y hasta el técnico, Gustavo Candia, más allá de su conocimiento del medio local.

—¿Cómo iniciaron esta etapa de plena renovación?

—Bien, cerrando de a poco el plantel, con otros nombres de los esperados, pero conforme con lo que pudimos conseguir.

—¿Te sorprendió no poder retener más jugadores?

—No me sorprendió.

—¿Llegaste a hablar con algunos?

—Tuve una charla telefónica con cuatro de ellos, que ya habían iniciado conversaciones con otros clubes. Entonces, ahí no hubo mucha chance de negociar.

—¿A partir de estas respuestas te cambió completamente el panorama?

—La verdad que no me pregunté “¿dónde me metí?” ni nada por el estilo. Fue buscar jugadores en las posiciones que necesitábamos y armar prácticamente un equipo nuevo. Hoy tengo la posibilidad de contar, en caso de mantener a Santi (Candia, su hijo), con dos bases jóvenes con buenas piernas, dinámica y motivación; los externos Sub 23 que hay en el club con la misma idea y ganas, al igual que los tres que suben de Segunda. A la vez, David (Pineda) que está muy metido, más Martín Ayala, a quien sumamos de Río Colorado, que nos va a dar cosas importantes y la experiencia de (Gastón) Rivera...

—¿Priorizaban otros jugadores?

—La idea era mantener el plantel del torneo anterior, pero no se pudo y nos pusimos a trabajar rápido con los dirigentes. El primero que se puso a disposición fue David Pineda; después sumamos a (Juan) Scattolini, (Luciano) Vecchi y (Juan) Paronetto, que yo los tenía en Velocidad; volvieron Rivera y Augusto Ríos; recuperamos a (Pedro) Pavón que estuvo todo el año parado, y sumamos a los chicos del club. La idea es incluir en la lista de los mayores a Rodrigo Gerhardt, que está entrenando con nosotros, aunque prioriza una posibilidad de trabajo afuera del país.

—¿Qué será del futuro de Santiago, tu hijo?

—Estamos esperando si sale algo de otro nivel, caso contrario va a jugar en Pueyrredón, en principio, hasta diciembre.

—¿Te ayuda tener una base de tres jugadores que ya te conozcan?

—Siempre es importante tener jugadores que conozcan y entiendan lo que uno intenta transmitir. Ellos dan una mano grande y los chicos de Pueyrredón se acoplaron rápido a la idea, que no es nada complicada, sino un básquet simple, en el que todos se sientan importantes en la estructura de juego. Y si bien no hay nombres relevantes, pretendemos tener un equipo largo a través de una idea de juego.

—¿Les costará insertarse en Primera, más allá de tener algunos que ya conocen la categoría?

—Hay varios chicos jóvenes que afrontarán una oportunidad importante de ser protagonistas en un plantel de Primera, más allá que años anteriores tuvieron alguna participación. La idea es que puedan ir afianzándose y tener minutos reales. El torneo va a ser largo y duro. Confiamos en desarrollar una defensa intensa, tratando de correr la cancha, buscando la mejor situación para obtener lanzamientos, algo parecido a lo que hice en Velocidad.

—Nunca dirigiste Primera. Para vos también es una nueva experiencia.

—Sí. Aunque siempre digo que es básquet, independientemente de la categoría. A veces puede cambiar el nivel o la dinámica del juego, pero hoy estoy dirigiendo un equipo de Primera, con jugadores de la categoría, más otros tres jugadores que venían de Segunda y se adaptaron rápidamente al ritmo.

—¿Tenés alguna duda por tratarse de una categoría que nunca dirigiste?

—Sinceramente no me sorprende nada. Inclusive hablé mucho con entrenadores de Primera y el nivel de Segunda mejoró bastante en los últimos años, al margen de la diferencia física y dinámica de juego. En eso estamos trabajando.

—¿Sumó desde la confianza haber ganado los dos cuadrangulares que jugaron y a vos te permitió ver algo de lo que puede dar el equipo?

—Ganar siempre suma, más allá que sean amistosos. De todos modos, seríamos muy inocentes si pensáramos que está todo bien. Sirve para trabajar más tranquilos. Ya jugamos una cantidad importante de partidos para el tiempo de preparación, lo que permite ir viendo qué puede dar cada jugador, sabiendo que al 80% del equipo no lo conozco. Pero todos pueden aportar. Estoy conforme.

—¿Qué objetivos tienen?

—Queremos competir con todos. Después veremos dónde nos pone el torneo. No tenemos un jugador que se destaque sobre el resto, por lo que buscaremos un funcionamiento equipista, en el que todos sean importantes y puedan aportar lo suyo. Estoy contento. La idea es competir sin ningún tipo de presión y que los chicos jueguen con total soltura, sabiendo que es un equipo joven, que vamos a equivocarnos mucho y que tenemos que aprender y sumar desde ahí.

—¿Considerás que con todo esto tienen para dar y hasta pueden sorprender?

—Los más jóvenes están con muchas ganas tienen mucho para aportar. Quieren mostrarse. Mi trabajo es que ese deseo de mostrarse no los sobrepase, entendiendo que el equipo está ante todo.

