Santini: "Los dirigentes como yo entendemos que no se justifica hacer un esfuerzo económico tan grande"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Un poco por necesidad, otro por convicción, de esa conjunción surgió el joven plantel de Olimpo que tendrá Juan Cruz Santini para el venidero torneo de Primera y que comenzará el 7 de septiembre.

"Veo a los chicos con muchas ganas y energía. El 80 % del equipo está conformado entre Juveniles y Sub 23, por lo que tienen competencia en su categoría, pero nos viene bien una oposición un poco más fuerte", dijo el Oso, a raíz del amistoso que disputaron anoche con Napostá.

—¿Es positivo tener jugadores menores que lleguen en competencia o puede convertirse en una carga?

—Creo que para las primeras fechas puede llegar a ser positivo. Los chicos están con mucho rodaje, muy bien. Estoy contento con lo que pudimos armar, si bien siempre falta algo y es común a todos los equipos, como la escasez de gente grande. Pudimos reforzarnos con Thomas (González), que vino de Ferro, y con el correr del torneo nos va a dar una mano importante.

—El equipo joven que armaron entiendo que fue, básicamente, por escasez de recursos económicos. No obstante, ¿te identificás con la juventud?

—En parte el armado fue así como consecuencia de eso y hoy creo que es parte del lineamiento que elegimos, porque si bien tenemos jugadores que pecarán de inexperiencia en diferentes situaciones, tienen talento y calidad como para afrontar el torneo de Primera. Tanto los dirigentes como yo entendemos que no se justifica hacer un esfuerzo económico tan grande, en consecuencia, trabajamos para que tomen experiencia y, llegado el momento, si tienen que dar el salto a otro nivel, bienvenido para ellos. Algunos están en proceso y otros ya suman un torneo y medio, más el Prefederal, una experiencia importante como para empezar a tomar las riendas del equipo. Confío en ellos, sienten que están a la altura y nuestra idea es darles lugar.

—¿En esta lectura se contempla, en conjunto con los dirigentes, el riesgo en cuanto a resultados, sin descartar que también puede ser una sorpresa?

—Tener un equipo de mayores o de juveniles no te garantiza el resultado. De todos modos, me identifico, al igual que los dirigentes de turno, con este tipo de proyectos y procesos, sabiendo que en el camino habrá derrotas a raíz de la inexperiencia. Pero es la única forma de crecer. Así y todo, llegado el momento, veremos en qué lugar estamos y si es necesario hacer algún ajuste.

—¿Cuánto cambia el equipo sin Guillermo Mallemaci, Marcos Diel y Mauro Miérez?

—Dese lo estructural cambia bastante, porque en una posición clave como es la base van a tener la responsabilidad chicos más jóvenes; desde la experiencia, Mallemaci nos daba una presencia importante de la que hoy, a priori, calculo vamos a carecer y trataremos de contrarrestarla con dinámica y sumando más posesiones. Y Diel, si bien no terminó el torneo con nosotros, nos daba puntos y pudimos suplirlo de otra manera. Creo que es la baja que menos vamos a sentir, porque sumando a (Kevin) Zambrano, si podemos hacer que permanezca (Juan Ignacio) Reiner y con la incorporación de (Luciano) Polak, vamos a tener gol en las manos. La idea, igual, podemos mantenerla, porque al jugar con chicos y tenerlos todo el tiempo, se hace más fácil.

—Por el tiempo que llevás dirigiendo a varios de ellos en divisiones formativas y por tratarse en gran parte de jugadores menores, ¿podés desarrollar tu línea de juego?

—La intención siempre fue incorporar jugadores que se adapten a una idea. La temporada pasada por momentos pudimos hacerlo y en otros nos costó. Mi idea es tener un equipo que sea dinámico, agresivo y que se identifique con la historia del club. La intención es que los chicos no salten etapas, sino tirarlos a la cancha en la medida que estén preparados. Desde que estoy, los que jugaron fueron porque se adaptaron y dieron pequeños pasos, como el caso de (Alejo) Marroni, que terminó siendo una de las revelaciones del torneo.

—¿En qué te favorece tener un equipo joven y con jugadores que venís dirigiendo?

—La principal característica es la predisposición, tienen las ganas e intenciones de mostrarse. La mayoría tiene como objetivo ser jugador y tratar de llegar al máximo nivel. Eso es un plus. Ellos están convencidos de que se encuentran a la altura de cualquier jugador mayor, lo cual esa mentalidad propia de la edad, a veces un tanto inconsciente, hace que no piensen tanto y ejecuten.

—Acompañás el proceso desde el error, el atrevimiento, la desfachatez, ¿cuáles son los límites que ponés a todo eso?

—Yo trabajo mucho sobre la toma de decisiones, que tengan la seguridad y confianza, sin miedo a equivocarse, dentro de una estructura y una idea de juego.

—¿Eso incluye la libertad para que el jugador resuelva o existen ciertas reglas innegociables?

—Siempre hay reglas: una es la intensidad defensiva, y en ofensiva tenemos prioridades, con jugadores de mayor jerarquía por los que el balón prioritariamente tiene que pasar. Pero cualquiera que entra tiene total libertad y confianza para decidir cada acción a partir de la lectura. Trabajamos para que se equivoquen lo menos posible.

—Con esta base de equipo, ¿vos también vas a tener que equivocarte lo menos posible y significa todo un desafío?

—Sí. La verdad que trabajamos mucho en la semana para minimizar los errores. La ventaja de nuestro torneo es que conocemos mucho a los rivales y los entrenadores se mantienen año a año. Voy a tener que estar atento a todos los detalles para que los chicos tengan un respaldo aún mayor.

El plantel

Kevin Zambrano, Mirko Cenzual, Juan Ignacio Reiner, Alejo Marroni, Máximo Genitti (ex Bahiense), Albano Schneider, Agustín Solomon, Thomas González (ex Ferro Carril Oeste), Segundo Alimenti, Rafael Eliosoff, Blas Ruesga, Luciano Polak (ex Bahiense del Norte), Benjamín Pérez, Joaquín Godio (ex Barracas) y Santiago Kukan. DT: Juan Cruz Santini.