El equilibrio de Iannamico: entre tanta ilusión con Pacífico ya en Primera, y el no relajarse como Copperfield

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En dos años el entrenador Andrés Iannamico aprendió lo que se siente descendiendo de Primera a Segunda y, contrariamente, lo que genera recuperar la categoría. Lo más curioso y valedero, que las dos situaciones extremas las vivió en un mismo club: Pacífico.

Hoy, en busca del equilibrio y un mayor disfrute, tanto él como el grupo de jugadores que en su mayoría vivió lo mismo, van tachando los días para el debut en la categoría máxima del básquetbol local, el jueves 14 de septiembre.

“La verdad -reconoció- que estoy muy contento con el equipo que formé. Tengo dos fichas mayores que las voy a aprovechar, no sé si ahora o en diciembre. No me quiero apurar".

—¿Ya hablaste con esos jugadores?

—Sí. Uno es Emanuel Miguel (ex Sportivo y que no jugó el último año), que se sumaría para diciembre, y otro al que llamaron diferentes equipos y prefiere mantener la reserva.

—¿Venir de Segunda les cambia algo o en una temporada no alcanzaron a sumar hábitos y costumbres de la categoría?

—Siempre trabajamos con la ilusión de volver y como si estuviéramos en Primera. Incluso, la mayoría de los amistosos los jugamos con equipos de Primera. como para no perder la costumbre.

—¿Pero la oposición por los puntos era de Segunda?

—Tal cual, era distinto. El equipo que quedó está conformado por casi todos los jugadores que lograron el ascenso, más el aporte de (Cristian) Miguel y Emanuel (Paredes), que nos dan calidad y ese plus que se necesita. Uno formó el equipo con la ilusión de ascender y permanecer. Considero que seremos un equipo bastante competitivo. Me siento muy representado con mis jugadores. La mayoría de los chicos que descendieron se quedaron y volvimos a ascender. Es para sacarme el sombrero. Me siento totalmente orgulloso y representado.

—¿La ilusión te la refuerza más bien el hambre de revancha y la expectativa de volver a competir en Primera que tienen tus jugadores?

—Estamos muy bien anímicamente. Este equipo mira siempre para adelante, entrena para ser mejor cada día. Estoy muy ilusionado. Sabemos que hay cuatro o cinco que se armaron para pelear el campeonato y la realidad es que nosotros no estamos en ese grupo, pero la ilusión pasa por tratar de meterse ahí, como lo hizo San Lorenzo el último torneo. Siempre me ilusiono con que mi equipo juegue como me gusta. El torneo pasado no éramos candidatos y me encantaba estar en esa situación. Porque yo tenía la ilusión de jugar la final con ellos (9 de Julio) y ganarles. Eso me hacía aún más fuerte.

—Igual tenían equipo para estar arriba. No fue sorpresa.

—Sí, sí. Pero no éramos los candidatos.

—¿No te ponías entre los tres primeros?

—Yo sabía que íbamos a pelear la final y la promoción. Pero no éramos candidatos.

—¿Hubieras soportado no ascender?

—¡Nooo! ¡Nooo! Y no estaríamos hablando ahora.

—Bueno, podríamos estar hablando pero como entrenador de otro equipo.

—Posiblemente. Porque, ¿Cómo volvía a convencer a los chicos? Aparte, no se lo merecían, porque son pibes de diez, entrenan, quieren mejorar, se preocupan...

—¿Es más fácil dirigir a un equipo que recién asciende, que está más predispuesto en el día a día y en el mejor momento desde lo motivacional?

—Recién la próxima semana voy a empezar a trabajar con el equipo completo y voy a tener un pantallazo más general. Igual, hasta ahora mostraron mucha predisposición.

—Descendieron y ascendieron. ¿Después de estar en esas dos situaciones extremas el próximo torneo pueden encontrar el equilibrio?

—Es lo que estamos buscando. Hablamos bastante de equilibrio. No sólo en el juego, sino también en lo emocional, en lo físico...

—¿Ese equilibrio tenés que encontrarlo vos también como entrenador?

—La realidad es que tuve que buscarlo durante todo el torneo pasado, porque empezás a desconfiar de cada palabra que decís, te preguntás si lográs motivarlos... Hoy estoy más tranquilo, con mucha confianza en mis jugadores y en el cuerpo técnico que armamos. Sabemos que hay equipos que se armaron para estar arriba, nosotros vamos a estar expectantes, aunque pretendemos mezclarnos con esos.

—¿Qué diferencias hay con el equipo que descendió para ilusionarse con estar arriba?

—Dos bases distintos: uno te da intensidad y transición rápida (Branco Salvatori) y otro con más gol, que te da la pausa (Emanuel Paredes). Partiendo del equilibrio en mitad de cancha, los otros puestos se van a acomodar mucho mejor. Después, tenemos internos que pueden jugar de aleros, un interno profundo, otro más abierto; está Cristian Miguel, que sabemos de su jerarquía y jugó a otro nivel; hay un tirador como Iñaki (Errazu), que no sé si todos los equipos lo tienen... Entonces, uno se entusiasma, después hay que hacerlos jugar. Lo más difícil, je.

—Te noto muy ilusionado.

—Sí, sí, estoy muy ilusionado. Eso no tiene que llevarme a que me relaje y levite como Copperfield.

—¿Firmás si te digo que Pacífico termina octavo?

—Te firmo que vamos a estar entre los ocho. Pero quiero estar más arriba y pelearle a los candidatos, al menos por nombres.

—¿Quiénes son?

—Y... 9 de Julio y Liniers están igualados. Después, Bahiense, Alem y Estudiantes. Y no hay que descartar a San Lorenzo. Es un lote de cinco o seis. Yo quiero meter la cabeza por ahí.

—Un año descendieron, con todo lo que significa y al siguiente ascendieron, lo cual también genera una carga. Este torneo evitando el descenso estarían cubiertos. ¿Ayuda para volver a disfrutar?

—La ilusión que tengo es poder disfrutar de mi equipo. Hasta ahora, por lo que ví, creo que voy a disfrutar. Jugamos tres amistosos y tuvimos reacciones distintas ante diferentes situaciones que se presentaron. Entonces, lógicamente que me ilusiono. Y quiero disfrutar del club donde estoy. Pacífico tiene que estar en Primera, por historia, por la gente... Un equipo que llenó la cancha jugando contra el penúltimo de Segunda tiene que estar en Primera... Y más allá también, si se puede. Esa es la ilusión.

—¡Apa! ¿Pretenden incursionar en otro nivel?

—Jugar otro torneo es un tema que se habla. No sé cuándo se concretará...

Puede interesarte

* Ariel Ugolini: "No quiero jugadores que me generen problemas"

* Santini: "Los dirigentes y yo entendemos que no se justifica hacer un esfuerzo económico tan grande"

* Mauricio Vago: "Hay un equipo que rompió el chanchito y está un escalón arriba de todos"

* Sebastián Aleksoski: “Tendré que replantearme un manejo diferente”

* Navallo: “Creo que es uno de mis últimos años con la Primera”