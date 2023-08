Ariel Ugolini: "No quiero jugadores que me generen problemas"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Manteniendo la base de jugadores y con refuerzos que potenciarán lo que tenía, Estudiantes se armó convenientemente para el próximo torneo de Primera.

Para el técnico Ariel Ugolini, quien admitió los beneficios de haber podido alargar el plantel, será la cuarta temporada en el albo.

—¿Estás conforme con el equipo que armaron?

—Si bien no tenemos un jugador grande, algo que no abunda, y que Tomy (Scarpaci) no puede seguir porque se va a hacer la residencia a Buenos Aires (traumatología), lo cual me alegra por él, estoy muy conforme con el plantel.

—Bueno, les quedó una base.

—Sí, aunque perdimos al mejor base (Scarpaci) del torneo pasado, recuperamos a un jugador como Mariano (Castets), quien nos va a aportar un montón de cosas. Me saco el sombrero, porque no lo había dirigido nunca y lo veo muy positivo y comprometido con el equipo. Voy a tener que manejarlo, porque tiene 40 años. Igual, me demostró que está mejor que varios. Va a aportar experiencia y también orden al equipo.

—¿Les faltaba un líder?

—¿Vos sabés que sí? A pesar de haber crecido en ese aspecto durante el último año, porque éramos un plantel joven, para este torneo hemos mejorado con los regresos de Agustín (Amore) y Mariano (Castets). Y me incliné por ellos, básicamente, porque quiero identificar al equipo con el club, ya que el 90 % son jugadores de Estudiantes.

—¿Todo esto genera mayores expectativas que los años anteriores, en los que, de por sí, les fue muy bien?

—Ni más, ni menos. La realidad es que el torneo pasado, por cómo terminamos con las lesiones, no imaginábamos que jugaríamos una semifinal y quedaríamos a un paso de la final. Tener más jugadores no te garantiza terminar mejor, sí la realidad es que estamos un poquito más largos. Hoy por hoy tenemos recambio, más una buena base de U23.

—Los entrenadores cumplen ciclos con los equipos. En tu caso, que llevás tres años completos con la misma base, ¿todavía están en la etapa ascendente de relación y conocimiento mutuo con los jugadores?

—Sí. Y ahora que se sumaron Mariano, Agustín, Iván Gómez Lepez y José Belleggia es como que nos renovamos. Me sorprendieron en los entrenamientos, porque están bastante bien para la época y por conocimiento.

—¿Hay que trabajar para que no se genere grieta entre los que están y los que llegan?

—En los equipos que traté de formar siempre hice hincapié en la parte humana, y eso se traslada a la cancha. No quiero jugadores que me generen problemas y la realidad es que acá todos tiran para adelante y con el mismo objetivo. Ellos hoy saben que va a jugar más el que esté mejor. El año pasado la base de Scarpaci, Mitoire y el Colo Martínez tenían que jugar 35 minutos, les daba más chances a equivocarse.

—¿Este plantel más largo te permite exigirlos con mayor libertad y premiar al que esté mejor?

—Claro. El torneo pasado podían tener más concesiones y mayores chances de equivocarse, porque los que venían de atrás eran muchos chicos con poca experiencia. También, a veces tener menos ayuda a que el jugador se potencie más. La realidad es que hoy tiene reemplazo quien no está en una buena noche.

—¿Te sentís cómodo con los equipos más largos?

—La verdad que sí, porque sobre el final del torneo anterior la pasamos mal. Las prácticas de los mayores eran contra chicos. Hoy, en cambio, se genera más oposición, con situaciones que se resuelven. Es más lindo para entrenar. Obliga al jugador a ser mejor.

—¿Al entrenador lo hace mejor tener un plantel largo y saber administrarlo, o uno corto que le exige encontrar soluciones con menos recursos?

—Yo te diría que ambas. El año pasado tuvimos que buscarle la vuelta para, con lo que teníamos, tratar de llegar lo más alto posible. Y ahora, en cambio, hay que encontrar la cantidad de minutos y las variantes para tantos jugadores.

—¿El plantel ya está completo o pretendés sumar algún otro refuerzo?

—No, no. Ya está cerrado. Y todos los que se hablaron fue para el torneo completo.

El plantel

José Luis Martínez, Agustín Salas, Jerónimo Mitoire, Matías Couselo, Julián Rodríguez, Albano Rosso, Mateo Fernández, Mariano Castets (ex Liniers), José Belleggia (ex Pueyrredón), Agustín Amore, Iván Gómez Lepez (ex Racing de Olavarría, en la Liga Federal), Francisco Mazzello, Agustín Osinaga, Francisco Ruiz, Iván Núñez, Tomás Scolari y Mateo Giovino. DT: Ariel Ugolini.