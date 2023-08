Otro día que le sonríe al "Che" García: Dominicana se quedó con el Nº1

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Primero fue la victoria ante el local, Filipinas, en el partido con mayor cantidad de espectadores en la historia de los mundiales; le siguió la victoria ante un poderoso europeo como Italia y hoy, el triunfo que le dio el número 1 del grupo A para la siguiente ronda.

República Dominicana, de la mano de Néstor García, continúa escribiendo su propia historia en el torneo que se disputa en Filipinas, Indonesia y Japón.

El triunfo frente a Angola, por 75 a 67, le deja un alentador panorama respecto de su futuro, mientras continúa disputándose la quinta jornada.

El equipo del bahiense ganó el primer cuarto 20-11, perdió el segundo (21-17) y el tercero (18-12), imponiéndose en el último (26 a 17).

Nuevamente Andrés Feliz, de gran torneo, fue la figura, aportando 17 puntos (1-2 en triples, 5-7 en dobles y 4-4 en libres), más seis rebotes y dos asistencias.

En tanto, desde las 9, definirán el segundo puesto del grupo Filipinas e Italia.

Para la siguiente ronda se arrastran resultados de primera y se conforman otros cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Dominicana, primero del A, lo integrará con el segundo del A (a quien ya enfrentó y no repetirá) y el 1º y 2º del B.

Los dos primeros de cada grupo pasan a la fase final, ya conformando cuartos de final: 1º del grupo 1 vs. 2º del grupo J; 1º del grupo K vs. 2º del grupo L; 1º del grupo J vs. 2º del grupo I y 1º del grupo L vs. 2º del grupo K.

Grupo D

Egipto consiguió la primera victoria, apabullando a un rendido México, por 100 a 72.

Montenengro-Lituania se enfrentan desde las 9:30.

Grupo E

Alemania venció a Finlandia, por 101 a 75 y completó el grupo sin derrotas.

Ahora están jugando Australia-Japón.

Grupo H

Francia, en medio del desencanto por no haber clasificado entre los dos primeros, al menos ganó su primer partido, frente a Líbano, por 85 a 79.

Desde las 10:30 jugarán Canadá-Letonia.

Mañana

La última fecha de la fase clasificatoria se disputará mañana.

Los partidos restantes son: Sudán del Sur-Serbia (a las 5), Georgia-Venezuela (5), Estados Unidos-Jordania (5:40), Costa de Marfil-Brasil (6:45), Eslovenia-Cabo-Verde (8:30), China-Puerto Rico (9), Grecia-Nueva Zelanda (9:40) y Irán-España (10:30).

Posiciones

Grupo B: 1º) Serbia (2-0), 4 puntos; 2º) Sudán del Sur (1-1) y Puerto Rico (1-1), 3 y 4º) China (0-2), 2.

Grupo C: 1º) Estados Unidos (2-0), 4 puntos; 2º) Grecia (1-1) y Nueva Zelanda (1-1), 3 y 4º) Jordania (0-2), 2.

Grupo F: 1º) Eslovenia (2-0), 4 puntos; 2º) Cabo Verde (1-1) y Georgia (1-1), 3 y 4º) Venezuela (0-2), 2.

Grupo G: 1º) España (2-0), 4 puntos; 2º) Brasil (1-1) y Costa de Marfil (1-1), 3 y 4º) Irán (0-2), 2.