Ascasubi: por qué todavía no puede decirse que fue un femicidio

Desde el 14 de diciembre de 2012, con la promulgación de la ley 26.791, se incorporó al Código Penal la figura que se conoce como femicidio.

A partir de esa reforma, se creó el artículo 11 en el artículo 80, que impone pena de reclusión o prisión perpetua al que matare "a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.

Quiere decir que todos los femicidios son homicidios pero no todos los homicidios a mujeres son femicidios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y en el caso del crimen de Verónica Elizabeth Aban, cometido hace 13 días en una vivienda de Ascasubi, hay circunstancias que no están del todo claras.

La escena -la futura casa de la víctima, en la calle 16, entre 21 y 23, de aquella localidad ubicada a poco más de 100 kilómetros al sur de Bahía- echó luz en algunos aspectos, pero no en todos.

Si bien se cree que actuó una sola persona como agresora, todavía no está claro si fue un hombre o una mujer, por algunas evidencias recogidas por los peritos y que, hasta el momento, no fueron reveladas para no entorpecer el avance de la causa.

"No podemos asegurar que la mató una mujer, pero tampoco lo descartamos. Tampoco descartamos que le hayan querido tapar la boca para que no gritara y la asfixiaron", reveló un investigador.

La versión de una atacante femenina tampoco fue desestimada por la familia de la chica, el día que hicieron la marcha en reclamo de justicia.

Distintos frentes

Existen varias líneas de investigación, todas relacionadas con el entorno actual o reciente de la víctima, entre ellas al menos dos personas que fueron pareja de Verónica o tuvieron algún tipo de relación.

"Estamos convencidos de que fue alguien del entorno o de la cercanía porque la chica no iba frecuentemente a la casa que tenía en construcción y ese lunes (el 17, día del hecho) fue a tapar material que le había llegado", comentó otro informante.

Mientras se realizan tareas de campo, se suman testimonios y se esperan resultados de muestras para saber si se puede obtener ADN de material extraído del cuerpo de la víctima para cotejo, el caso está en plena etapa de pesquisa.

Los peritos también trabajan (mediante el sistema tecnológico UFED) en el análisis del contenido de distintos celulares secuestrados en el marco de varios allanamientos que tuvieron lugar en los días sucesivos al hecho, la mayoría en Ascasubi y uno en Pedro Luro.

De todas maneras, existen expectativas limitadas en este sentido, teniendo en cuenta que el teléfono de Verónica fue encontrado, junto con otras pertenencias, en el lugar del hecho.

"Si alguien hubiera tenido algún contacto previo con la víctima, ya sea por llamada o mensajes, (el autor) no hubiera dejado el celular de ella en la casa sino que lo habría descartado", especuló otro investigador.

"Ansiedad "

La causa, que tramita ante el fiscal subrogante Cristian Aguilar, se encuentra en la etapa de recolección de pruebas para tratar de direccionar la investigación.

De todas maneras, para la familia de la víctima cada minuto que pasa es una eternidad.

La "ansiedad e impotencia" que sienten, debido a no poder tener certezas hasta el momento, les produce un malestar constante, según confesaron.

Si bien desde la familia reconocieron que la fiscalía trabaja en la causa, Olga, hermana de Verónica, reveló que tienen la necesidad de disponer de manera urgente de los resultados de los peritajes.

"Solo tenemos el informe médico legal, pero no contamos con las pruebas de ADN ni los resultados de las pericias a las huellas levantadas en la casa de mi hermana, es decir el marco científico de la investigación", explicó.

"Todo esto lleva un proceso que podría demandar hasta un año, pero van a tratar de hacer los estudios lo más pronto posible, quizá en un mes. No tenemos otra opción que esperar", agregó la hermana.

Por último, coincidió con el diagnóstico de los investigadores, en cuanto a que por el momento no se sabe si hablamos de "el asesino o la asesina" de Verónica.

"Nadie está descartado"

Sospecha. Inmediatamente después del homicidio, el grupo familiar de la víctima apuntó las sospechas contra una expareja de Verónica, según dijo Olga Aban, hermana de la chica atacada.

Dudas. “Nadie está descartado (como sospechoso del homicidio). El círculo más cercano de ella, con quienes Vero se mensajeaba, y sus amigos ya están prestando declaraciones testimoniales.

Relaciones. "Actualmente ella no estaba en pareja; sí tuvo relaciones muy cortitas, pero nunca vino a casa y nos presentó a un novio”, cerró la hermana de Verónica.