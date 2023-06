Gentili y Zalguizuri, el campeonato con Napostá y algo más

Se consideran casi hermanos, por lo que disfrutan mucho más cada logro compartido. Y esta vez les tocó, con Napostá, ser campeones del torneo de Primera del básquetbol local.

Ellos, Gustavo Gentili y Mauro Zalguizuri, estuvieron en Diario Deportivo, el programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30.

"Fuimos un plantel con personalidades fuertes", reconoció Gentili.

"Desde lo personal ayudo con la dirigencia, así que me cuesta un poco abstraerme de lo que pasa afuera", reconoció, en relación a todo lo que rodeó a la serie final.

Mamo, por su parte, destacó a su amigo y compañero como jugador de fútbol: "Es mejor que al básquet", aseguró.

"Muchos me dicen que me equivoqué de deporte", asumió el Negro, quien no confirmó su continuidad como jugador.

Los dos, a la vez, hicieron una radiografía del plantel.

