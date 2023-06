"Sin Ramiro no sé si hacíamos todo esto; nos transmitió mucha tranquilidad"

Un rato después de que Napostá se consagrara campeón del básquetbol local de primera división, un hincha saludó a Matías Martínez en plena entrevista: "Fuiste el MVP (mejor jugador) de la temporada".

—¿Tiene razón, fuiste el MVP?

—¡¡¡Naaa!!! El MVP fue Ramiro (Heinrich); si no estaba él no sé si hacíamos esto.

—¿Se apoyaron mucho en él? Desde su llegada se transformaron inmediatamente en amplios favoritos...

—Sí. Él nos daba tranquilidad adentro de la cancha y afuera. Sabemos que tiene una templanza y una jerarquía que por ahí nos faltaba. Porque somos jugadores grandes, pero de mucho carácter y adrenalina. Por ahí eso nos llevaba a cometer errores y él nos bajaba; es muy importante tener un jugador así.

—Transmitía esa tranquilidad que se le ve desde afuera...

—Sí, porque a principios de año se decía que le costaba o que él estaba incómodo, porque venía de cinco años de Villa Mitre. No encontraba el gol y todos empezaban a hablar. Pero él estaba contento y se lo veía tranquilo.

—¿Ustedes también lo estaban?

—Sí, nosotros también. Pero él nos daba esa tranquilidad que en algún momento las cosas iban a salir.

¡Está todo bien, Matute! Son campeones.

Tras las palabras de Matute, "La Nueva" se las transmitió a Heinrich...

—Rama, ¿fue así, trataste de sumar eso al grupo?

—Lo que traté de verdad fue bajarle un poco las revoluciones, porque a veces ellos se iban (sic) un poco con los árbitros. Sobre todo eso. En playoffs tuvimos partidos que se nos complicaron y ahí es cierto que traté de transmitir calma. Yo sé que si hacés las cosas bien, en algún momento empiezan a salir. Por momentos sí trate de transmitir eso, porque sentía que era algo que nos faltaba.

—¿Y en cuanto al juego?

—En eso creo que teníamos opciones y puntos en muchas manos. No siempre me tocó a mí ser el goleador. Tenemos buenos tiradores, buenos corredores, buenos bases… sinceramente en ataque no era algo en lo que tenía que jugar sí o sí bien.

Heinrich, uno de los favoritos del hincha.

—¿Cómo llevaste el saber que el equipo era favorito, en gran parte, por tu llegada?

—Sabía que venía a un equipo que era candidato y el equipo no le escapó a esas responsabilidades. Primero con estar arriba, después quedando primeros y en los playoffs ir pasando las llaves. Barrer las tres series como lo hicimos es muy difícil. Ahora tenemos que disfrutar porque hicimos un campañón.

Ramiro celebra junto a la gente.

Para Ramiro el de ayer fue el primer título con Napostá, pero para Matute significó el segundo de los cuatro que tiene el club.

El anterior, conseguido en 2018, lo lleva tatuado en su pierna izquierda, con el escudo, una estrella y el año.

—Mati, ¿te vas a tener que hacer otro tatuaje?

—Sí, abajo. Me dejé el espacio, je.

—¿Te tenías fe que venía otro?

—No. Pero en Napostá y con la llegada de Ramiro, uno se preparó. Por suerte se dio.

—¿Qué tuvo de distinto este?

—Creo que este fue distinto porque nos quedó una espina del torneo pasado. Que hicimos buena campaña y quedamos afuera con un equipo de Liga Nacional como Bahía Basket. Creo que podíamos dar un poquito más y no lo hicimos, nos quedó esa espina y por eso nos quedamos todos en el club. Se sumó Ramiro, los dirigentes hicieron un esfuerzo para eso, y lo distinto que fueron diferentes rivales, nada más.

Alemañy (5) y Matute festejan.

—No van a escuchar más la palabra "favoritos"...

—Ja, ja, no, por suerte no. Vamos a descansar tranquilos.

—¿Cómo jugaron con eso de ser los candidatos de todos, era una presión?

—No, porque sabíamos que la presión estaba. Somos jugadores grandes y sabemos cómo es esto. Te repito, desde la llegada de Ramiro éramos eso. Hoy el torneo de Bahía con dos buenos internos lo peleas, Nico es un buen interno, se había sumado Tony (Iturrioz), la presión la teníamos, pero había que jugar con eso y lo hicimos bien.

Entre tres avanza Matute Martínez.

—¿Y en lo personal, qué significa este título para vos?

—Me siento cómodo, hay veces que uno deja de hacer algunas cosas, pero a cierta edad que si no estás bien físicamente no podés jugar. Tenés que prepararte, hoy termino cómodo. Ramiro me dio también esa confianza que necesitaba, más allá del técnico y los compañeros, porque es un jugador que entiende el juego. Entonces, cuando vos escuchás de un referente esas cosas te sentís muy importante también y tomás esa responsabilidad.