"Por algo son los candidatos, pero se la tenemos que hacer más difícil", opinó Fortelli

Salió de la cancha molesto, con su espíritu ganador herido y algo enojado con alguna decisión arbitral en su última jugada dentro del parqué. En el banco esperó los minutos finales de un partido que ya había terminado mucho antes pitazo final y tras saludar a sus rivales llamó en ronda a todas sus compañeros.

Una vez consumada la derrota de su equipo, San Lorenzo, ante Napostá por 100 a 73, Luciano Fortelli tenía algo para decirle a los suyos tras el primer punto de las finales de primera división del básquetbol local.

-Lucho, llamaste al equipo y les dijiste algo, ¿qué intentaste trasmitirles?

-Que nos demos cuenta cómo se tiene que jugar una final, que saludemos a la gente que nos vino a alentar que es mucha y eso, nada más. No hay nada que reprocharse, estamos acá y hay que disfrutarlo, pero hay cosas que corregir.

Luego de conseguir una histórica clasificación a la final, Sanlo cayó ayer sin atenuantes ante el mejor equipo de la fase regular, que llegó a ganar por 32 y llevó las riendas del partido de principio a fin.

-¿Con qué sensaciones te vas?

-Me voy con la sensación de que no estuvimos firmes en defensa, ellos tuvieron mucha efectividad. Contra estos equipos no podés tener errores porque los terminás pagando muy caro, sacan una deferencia y terminan jugando con eso.

A lo largo de la temporada, San Lorenzo y Napostá se habían repartido los triunfos, ganando cada uno su cancha. En el Antonio Palma por 96 a 86 y en el Román Avecilla, 89 a 85.

A esta instancia, el naranja llegó luego de vencer a Bahiense (3 a 1) y a Estudiantes (3 a 2). Mientras que Napo dejó en el camino a Olimpo (3 a 0) y Pueyrredón (3 a 0).

-No se vio esa paridad de los otros enfrentamientos, ¿creés que de alguna forma pudo haber influido el arrastre de partidos que tienen ustedes?

-No, no creo que haya influido el cansancio ni nada de eso, creo que fue un poco falta de concentración. Hay que entrenar y mejorar para el jueves las cosas que hoy hicimos mal, que son varias. Seguramente será otro partido.

-Una vez que Napostá te saca una diferencia considerable se hace casi imposible...

-Se hace difícil porque tienen muchas variantes. Son 8 jugadores que tienen gol en las manos, saben defender, saben correr la cancha…nada, por algo son el uno y los candidatos a quedarse con el título, pero creo que nosotros se la tenemos que hacer un poquito más difícil también.

-¿Es clave no arrastrar este partido y las malas sensaciones al resto de la serie?

-Todos los partidos en playoffs son distintos, se pueden repetir algunas cosas, pero te repito: tenemos que mejorar, trabajar situaciones para poder trabar un poco más la ofensiva de ellos. Ahora tenemos que prepararnos para el jueves.

La final entre San Lorenzo y Napostá se mudará unas cuadras hasta el Román Avecilla, será una nueva historia...