Napostá ganó otra vez y está 2-0: "Queda sólo un pasito más, pero va a costar mucho"

"Te dije que ibas a ser figura... te dije...".

—Ja, ja, ¿es verdad o es chamuyo?

—De todo un poco, ja, ja.

Mientras dejaba el Román Avecilla, un hincha de Napostá saludaba, felicitaba y le recordaba algo a Mauro Zalguizuri, tal como dijo el fanático, figura del triunfo de su equipo ante San Lorenzo.

Con Mamo como pieza clave, anotando 12 de sus 18 puntos en el último cuarto, Napo venció al Naranja (95 a 84) en el Román Avecilla y quedó a un partido de ser campeón del básquetbol local de Primera.

—¿Más allá de la victoria, también te sacás una espinita desde lo personal luego de lo que había sido para vos el primer partido?

—Naaa, no busco nada en lo personal, más a esta altura del año, que siempre se busca mejorar para el grupo. Nosotros tenemos gol en muchas manos, si un día no le toca a uno le toca a otro. El tema es no relajarnos atrás.

—Pero te tocó hacerte cargo de la ofensiva en un momento clave y pudiste responder bien...

—Estábamos un poco trabados y me tocó destrabarlo, pero siempre el juego es de todos. Por ahí absorben muchas defensas Ramiro (Heinrich) y Nico (Quiroga) y hoy (por ayer) me tocó meter dos triples y lo disfrutamos.

Zalguizuri ataca el aro ante Fortelli.

Luego de ganar el primer punto de la serie llegando a sacar ¡32! de máxima, anoche Napostá perdió hasta por 12, pasando al frente recién en los minutos finales.

—Fue un partido mucho más parejo que el primero, era algo que podía pasar y me imagino que estaban preparados para eso.

—Sí, sabemos que ellos son un equipo muy duro y no se van a dar por vencidos, menos ahora. Aunque estemos 2-0 arriba van a seguir peleando. Es muy importante para el grupo después del partido que tuvimos el otro día haberlo dado vuelta hoy de la forma que lo dimos vuelta.

—¿Creés que eso puede ser un golpe anímico importante para ambos pensando en lo que viene? Porque ganaron corriendo de atrás y de visitante...

—Sí y más también haber cerrado los últimos minutos sin Ramiro (Heinrich), que es el jugador más importante que tenemos. Creo que nos vino muy bien para que, en estos días que quedan, meterle rosca y no entrar tan relajados al próximo partido. Bah, no sé si relajados, pero desconcentrados...

Una vez consumada la victoria, los jugadores se reunieron en un puño y cantaron "un pasito más Napostá, un pasito más...".

—Mamo, queda un pasito como cantaron...

—Un pasito... pero va a costar mucho, ellos son un equipo muy duro. Pero sí, en definitiva, queda un paso...

Si dan ese paso, Napostá será campeón y el canto comenzará con "Dale...". Habrá que esperar... En principio, hasta el lunes.