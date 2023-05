Bahía va en busca de la final del Argentino: "Es el sueño de mi vida"

El seleccionado mayor de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey buscará hoy la final del Campeonato Argentino, que se disputa en San Miguel de Tucumán bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

Bahía buscará meterse por primera vez en su historia entre los dos mejores equipos del país, cuando se mida ante Mendoza, desde las 17, en cancha de Tucumán Rugby Club. La otra llave la animarán Buenos Aires y Córdoba, desde las 13, en el mismo escenario.

Para llegar a esta chance, el combinado de nuestro medio consiguió ayer un empate fundamental ante Santa Fe (1 a 1) para finalizar segundo en la Zona A y así meterse por quinto torneo consecutivo en esta instancia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Sufrimos un poco pero sabíamos que iba a ser de esa manera. Contra Santa Fe siempre salen partidos así, ya es un clásico y a veces se nos da a nosotras y a veces a ellas. Son un equipo muy parecido al nuestro: nunca se da por vencido. Además empezamos perdiendo así que se nos hizo más cuesta a arriba, hubo mucho desgaste pero valió la pena", reconoció Luciana Argüello, autora del golazo que le dio el empate y la clasificación a Bahía.

Festejo de gol, con Larsen y Argüello en lo más alto.

Tras comenzar en desventaja en la última fecha de la fase de grupo, el Naranja lo igualó por intermedio de Lucha, a los 31 minutos.

"Fue un lindo gol, después de una buena jugada de Mary (Larsen) me quedó a mí que venía sumándome al ataque, la paré en el borde del área y ni lo dude por suerte justo entró en la esquinita. Más allá de que fue lindo, el momento en el que lo hicimos fue clave porque nos permitió tener un poco de aire. Estoy feliz porque sirvió para el pase a semis", reconoció.

"Nos encontramos raras al principio del partido -agregó-, que fue cuando nos metieron el gol y ahí se nos hizo cuesta arriba. Sufrimos hasta el último minuto porque terminó con corto para ellas. Se disfruta cuando es así, pero no hacía falta sufrir tanto", admitió la puntaltense, exjugadora de Atlético Monte Hermoso y quien está desde 2020 en San Lorenzo de Almagro en el Torneo Metropolitano.

El miércoles, en el primer día de acción, el elenco que dirige Pablo Laschiaza venció a Tucumán por 1 a 0 (con gol de Agostina Dottori) y luego cayó ante Buenos Aires por 3 a 0. Panorama que dejó el terreno adecuado para definir todo ayer y así fue...

"En estos torneos no te podes confiar, no hay rivales buenos y malos, todos los partidos son una batalla. Se gastaron bastante piernas, pero son esfuerzos que hay que hacer y valen la pena", señaló Lucha.

Lucha a la espera del corto.

Luego del primer encuentro, Bahía perdió por una lesión muscular a su capitana Gabriela Ludueña, quien ayer se cambió para el partido ante Santa Fe pero finalmente no ingresó.

"Al equipo lo vi muy bien en estos partidos, la realidad es que somos un grupo súper unido. La lesión de Gaby nos pegó anímicamente y en el juego, porque tuvimos que cambiar muchas posiciones. Pero como siempre, nos unimos y en las adversidades más que nunca cada una pone el 150 %. Siempre estamos unidas y tanto con Tucumán como ante Santa Fe, nunca renunciamos a nuestro juego y fuimos para adelante, incluso cuando estábamos abajo en el marcador. Se nota que confiamos en lo que hacemos", dijo la delantera de Bahía.

Gaby Ludueña siguió el partido ante Santa Fe desde afuera por lesión.

"Nos conocemos de toda la vida, es así. Eso nos sigue dando un plus, no tengo dudas. Siento que es lo más valioso que tenemos, que no es fácil de tener en un equipo y menos en un seleccionado que por ahí puede haber egos muy arriba. Acá es todo lo contrario, cada una quiere dar lo mejor de sí, obviamente que todas queremos estar en cancha y jugar pero siempre siendo conscientes que si la de al lado está mejor que vaya ella y la bancamos. Eso me parece clave. Nuestra esencia es esa: lo aguerridas que somos y el no respetar -en el buen sentido- a todos los rivales que se nos pusieron enfrente. Eso nos hizo estar donde estamos. Eso es algo que cuidamos mucho y las más chicas que se van sumando, lo entienden a la perfección", dijo con orgullo Lucha.

El empate de ayer le permitió al seleccionado de la ABH estar por quinto torneo consecutivo entre los cuatro mejores del país. En las otras cuatro oportunidades, el Naranja consiguió tres medallas de bronce (Buenos Aires 2018, Mendoza 2019 y Rosario 2021) y un cuarto puesto (Santa Fe 2022). En 2020 no hubo torneo por la pandemia.

En todos esos logros -siempre- estuvo presente Lucha, siendo pieza fundamental y símbolo del equipo.

Lucha ya sacó el fierrazo que terminará siendo el 1-1 y la clasificación.

"La realidad es que ya los objetivos de Bahía cambiaron, antes veníamos pensando en mantener la categoría e intentar estar lo más arriba posible. Hoy en día no es que no lo pensamos pero ya es como que eso quedó atrás, porque sabemos lo que tenemos, sabemos el material que hay en Bahía y que tenemos un equipo para esto: para estar entre los cuatro primeros. Ya son varios años dentro de los cuatro y obvio que nuestro sueño, nuestra cuota pendiente, es entrar en una final y ojalá se nos de. Cada año venimos enfocada en buscar eso", admitió Luciana.

Esta tarde Bahía estará otra vez ante la chance de escribir un poco más de su gloriosa historia, enfrente tendrá un rival que ganó su zona invicto y sin recibir goles, venciendo a Córdoba (por 3 a 0), San Rafael (7 a 0) y Litoral (2 a 0).

"Vimos un poco a Mendoza y es un gran rival, tiene grandes jugadoras que juegan muy bien. Creo que va a ser un partido de ajedrez más o menos, vamos a tener estar concentradas cada una en la parte que le toca y se va a definir por detalles. Ojalá que se nos pueda dar porque es el sueño de mi vida estar en una final con Bahía", admitió Lucha.

"Nadie nos saca la ilusión, año a año se renueva eso. Si nos tenemos que chocar la cabeza contra la pared millones de veces lo vamos a hacer, pero sabemos que algún día esa final se nos va a dar. Quizás nosotras ya no estemos y les toque a otras chicas, no importa, pero cada pasito que damos es un pasito más hacia eso", cerró Lucha.

Bahía va en Tucumán por otro pedacito de historia.

Lucha y Pablo Laschiaza, ultimando detalles.

El fixture de Bahía

*Miércoles

-Fecha 1: Bahía 1-0 Tucumán (gol de Agostina Dottori).

-Fecha 2: Bahía 0-3 Buenos Aires.

*Jueves

-Fecha 3: Bahía 1 - 1 Santa Fe (gol de Luciana Argüello).

*Viernes (Semifinales)

-17:00 hs: Bahía vs Mendoza.

El plantel naranja

-Jugadoras: Yazmín Pallottini (San Fernando), Agostina Aguzzi (Universitario), Bárbara Dichiara (San Fernando), Gabriela Ludueña (Independiente de Coronel Dorrego), Sofía Macchia (Universitario), Agostina Dottori (San Lorenzo), Martina Sánchez (Sociedad Sportiva), Candela Esandi (San Fernando), Martina Agudiak (Banco Provincia), Florencia Scheverín (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), María Paz Aispuro (El Nacional), Valentina Kluin (Universitario), Florencia Vallejos (Universitario), Martina Estévez (Universitario), María Emilia Larsen (Banco Provincia), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario) y Lucila Martínez Arana (Banco Provincia).

-Cuerpo técnico: Pablo Laschiaza (entrenador), Tomás Rossi (ayudante), Javier Pérez Moreno (preparador físico), Facundo Sanhueza (videoanalista) y Martín Laschiaza (psicólogo).

Además, acompañan a la delegación Leonella Donghi (como jefa de equipo), Marcela Domenech (presidenta de la delegación) y Gaspar Ollé (jefe de prensa).

También puede interesarte

*El seleccionado mayor de damas arrancó el año en El Nacional

*Bahía vs Las Leoncitas, partido 1

*Bahía vs Las Leoncitas, partido 2

*Laschiaza: "Bahía va a ser caradura y agresivo"

*Bahía, de gira por Buenos Aires

*Mirá quiénes son las elegidas para representar a Bahía en la elite nacional

*Bahía partió hacia Tucumán para medirse ante los mejores

*"Este torneo se trata de detalles, no hay equipos malos", dijo Flor Scheverin

*Con las de acá y las de allá, Bahía se completó y entrenó en Tucumán