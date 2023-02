Laschiaza, nuevo DT del seleccionado mayor: "Bahía va a ser caradura y agresivo"

(Nota ampliada de la edición impresa)

El seleccionado mayor de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey tiene desde este año nuevo entrenador: Pablo Laschiaza.

El director técnico de Sociedad Sportiva reemplazará en el cargo a Javier Soquiransky, quien estuvo al frente del combinado en los últimos dos años.

El Mayor de Bahía es uno de los equipos más exitosos del deporte bahiense en el último lustro: se mantuvo entre las cuatro mejores Asociaciones del país y fue tercero en tres de los últimos cuatro Campeonatos Argentinos, certamen que reúne a los mejore seleccionados del país.

Por esto y otras cosas más, asumir la conducción del mismo siempre es un gran desafío para quien ocupa dicho cargo.

A Pablo este tren le llegó a los 31 años y luego de varios procesos como entrenador de seleccionados menores.

"Estoy muy contento, tratando de meterle el mayor compromiso y profesionalismo posible como creo que lo requiere el puesto", le contó Pablo a La Nueva.

Además de jugar desde pequeño, Laschiaza comenzó a dirigir a los 17 años, luego llevó su curiosidad al hockey de Inglaterra (jugaba y era DT) y volvió a nuestra ciudad para hacerse cargo del plantel de Primera de Las Palomas, al momento campeón del torneo local luego de 10 años.

-¿Lo tenías como objetivo en tu carrera?

-Sí, me encanta dirigir seleccionados, cualquiera sea. Esta propuesta es tremenda, pero para mí dirigir un Sub 14 también es algo fantástico, me encantan los procesos de jugadoras chiquitas. Tener la posibilidad de entrenar un seleccionado, de cualquier edad, es un privilegio. Tuve la suerte de poder dirigir varios y me encanta el proceso que conlleva formar a una jugadora de selección. Obviamente el Mayor tiene otro compromiso distinto, porque la chicas ya vienen con background, manejan otra experiencia, es distinto el armado para el equipo, los conceptos, los tiempos para trabajar... así que es una experiencia distinta que sirve para crecer como entrenador. No sé si lo tenía como objetivo final, pero sirve como un aprendizaje más en el camino para poder seguir creciendo.

-¿Qué encontrás en los seleccionados, que te gusta tanto dirigirlos?

-Realmente me gusta la tarea de formador, para mí enseñarle a una chica las tomas del palo tiene el mismo valor que enseñarle a clavarla en el ángulo. Con un jugador de seleccionado siempre te encontrás otro desafío, ellas ya saben que tienen que manejar cierta concentración a la hora de entrenar, otras responsabilidades, están en muy bien estado físico y manejan otros recursos técnicos. Eso te permite a vos como entrenador también tener un desafío de cómo gestionar distintos momentos: tácticos, de grupo, emocionales. Creo que esa es la parte linda de ser entrenador: tener distintos desafíos y siempre en los seleccionados son desafíos de nivel técnico o táctico más alto.

Entrenamiento bajo las órdenes de Javier Pérez Moreno.

-¿Lo tomaste así, como un desafío esta propuesta, por el lugar que ocupa hoy el Mayor de Bahía?

-Sí, seguro, es un desafío. Pero intento tomarlo relajado, como lo que es: son chicas que por suerte las conozco a todas hace mucho tiempo y que con todas tengo una relación tremenda dentro de la cancha y fuera, eso creo que también suma. Intento tomarlo de esa manera para poder vivirlo relajado y disfrutarlo, sin quitarle el compromiso y responsabilidad que tiene. Intento meterle 200% de compromiso y profesionalismo, cabeza, ya miré todos los partidos del año pasado y del 2021. Intento estar en todo, pero también disfrutando para que no te pasen por arriba las emociones.

Lo que pasó y viene

El Seleccionado de Bahía disputará el Campeonato Argentino del 11 al 14 de mayo en Tucumán.

Como primeras actividades del año, el Naranja practicó el 28 de enero en La Quinta de El Nacional y volverá a reunirse en Monte Hermoso, el sábado 11 y domingo 12 de marzo.

Esta vez, el elenco dirigido por Laschiaza formará parte de la inauguración de la flamante cancha de agua en el balneario, midiéndose -nada menos- que ante Las Leoncitas.

-¿Cómo fue ese primer encuentro con la chicas, que más allá que las conoces y tenés una gran relación, esta vez tenían otros roles?

-La verdad que muy bueno. Las noté a las chicas con muchas ganas, entrenamos un día de muchísimo calor y en pleno enero, a varias les corté su último fin de semana de vacaciones y la verdad que la asistencia fue muy buena. Todas las que podían estar estuvieron y eso marca el compromiso que tienen las chicas con Bahía. Eso te pone un desafío, porque ellas realmente le dan valor al Seleccionado y quieren formar parte. Me encontré con un grupo con muchas ganas, con todas jugadoras que quieren ganarse un lugar y eso está buenísimo.

Pablo en su primer contacto con el plantel del Mayor.

-¿Qué te puede aportar la cancha de agua para entrenar antes del torneo?

-Un poco de acondicionamiento y naturalizar jugar en cancha de agua. Por suerte varias de las chicas juegan en el Metro y las que no, ojalá tengamos la suerte de que a varias les toque ir a Monte antes del torneo para también tener una sensación de partido más en cancha de agua, que también es importante.

Mística y algo más

-Hablando con las chicas y los entrenadores del Seleccionado en el último tiempo, remarcan que viven esto como un club más. ¿Esto te genera un desafío y, también, te acorta caminos en algunos aspectos que ya no tenés que hacer hincapié o trabajar porque ya los tienen incorporados?

-Es una gran descripción, es así. Las chicas lo viven así. Cuando acepté la propuesta y se oficializó, me puse en contacto con casi todas las chicas, para preguntarles cómo estaban o cuáles eran sus planes y todas estaban recontra dispuestas en formar parte del Seleccionado y muy bien predispuestas para los entrenamientos, amistosos o lo que sea. Por ese lado está muy allanado el camino, eso te facilita un montón porque no fue siempre así y creo que hubo mucho laburo para que eso suceda.

El Mayor de Bahía, un Seleccionado acostumbrado a estar en la elite.

-¿Todo eso da un plus en lo deportivo?

-Yo creo que sí, obviamente que el plus no siempre te da resultados deportivos. Pero las chicas tienen un gran sentido de pertenencia y eso me parece que es fundamental en cualquier equipo, porque lo atravesás de otra manera cuando realmente disfrutás del lugar en el que estás. Que, igualmente, ese disfrute incluye el sacrificio, el compromiso, el dejar cosas de lado, pero si uno lo hace por cosas que disfruta, le da un valor agregado y me parece que este grupo lo ha generado. Obviamente que hubo en recambio, pero en las más chicas también se va sintiendo eso y creo que uno de nuestros objetivos, más allá de lo deportivo, es poder hacer que eso siga, porque me parece que sin eso sí estamos complicados para lograr resultados deportivos.

-Justamente, ¿cómo ves ese recambio generacional?

-Recambio hay. Existe muchísimo talento; la verdad que el problema de Bahía, en cierto punto, siempre va a ser la cantidad. No es una Asociación grande, esa es una realidad, y me parece que es sorprendente la cantidad de talento que tenemos en un grupo de jugadoras tan pequeño.

-Debe ser genial como entrenador pararte frente de un grupo y ver que tenés tantas variantes, ¿cómo vivís eso?

-Es un disfrute y un desafío a la vez. Yo miro la lista del Seleccionado y veo que hay 10 defensoras, y creo que todas podrían ser titulares, es un desafío encontrar la que mejor encaje, tratar de explotar al máximo las virtudes de cada una. No podemos pretender que las 20 se sientan titulares, pero sí que todas se sientan parte y que van a tener un rol específico por cumplir. Me parece que de eso se trata también la conformación del equipo. Por suerte, como hablábamos antes, ese camino está bastante allanado también. No creo que haya nadie que quiera ir a ser figura, creo que todas están pensando cómo puedan hacer para que Bahía juegue una final, esté en semifinales, no descender, o lo que sea que nos toque jugar. Creo que todas están pensando en eso más que en si la puse de 3, de volante o jugó poco o mucho. Me parece que están todas dispuestas a eso.

Pablo como DT del Sub 14 de la ABH.

-Y en base a todo esto que tenés, ¿cómo te gustaría que juegue tu equipo?

-Tengo muy en claro que me gustaría respetar la identidad de Bahía, que es un equipo que siempre buscó más el arco contrario que defender el propio. Creo que claramente hay momentos para todo, pero me parece que lo que sí va a ser Bahía va a ser un equipo caradura y agresivo. Esas dos cosas no le van a faltar y vamos a intentar, en base a eso, generar las mejores herramientas para que eso no nos juegue en contra en algunos momentos y podamos explotarlo en los momentos que sea necesario.

-Si bien faltan meses, muchos entrenamientos y tenés que dar la lista, tengo que preguntarte por objetivos...

-Jajaja sabía que se venía esa pregunta y está bien es tu laburo ¡eh!, jaja.

-Jajaja te saco del objetivo, que calculo debe ser salir campeón si se puede, pero los antecedentes recientes del Seleccionado ¿te deja la vara alta y te genera un desafío más allá de una presión?

-Sí, creo que eso: deja la vara alta y nosotros tenemos que intentar siempre seguir creciendo. No te lo digo como frase hecha, pero más allá de que salgamos séptimos o primeros, lo que tenemos que lograr es poder dejar la vara alta como la vienen dejando los años anteriores y el laburo que se ha hecho en años anteriores. Obviamente que como es un Seleccionado Mayor buscamos que nos vaya bien deportivamente y podemos buscar en avanzar de fase. Pero realidad es que nosotros tenemos que concentrarnos en llegar al 11 de mayo de la mejor manera posible. Esa es mi realidad hoy, no pienso en otra cosa: quiero llegar al día del torneo con la mayor cantidad de herramientas posibles y de la mejor forma posible con el equipo y a partir de ahí iremos construyendo un torneo que es re corto en días pero largo en su trayecto. Lo importante es que lleguemos al 11 de mayo en nuestra mejor versión posible.

Bonus track

Las preconvocadas

Tras las bajas de Valentina Costa Biondi (no estará en el país a la fecha del torneo), Victoria Fittipaldi y Giselle Juárez (ambas por motivos personales), la Preselección que dio pablo quedó compuesta por las siguientes jugadoras:

Agostina Aguzzi y Yazmín Pallotini (arqueras); Gabriela Ludueña, Bárbara Dichiara, Agostina Dottori, Sofía Macchia, Martina Sánchez, Carola Dichiara, Florencia Donati y Bianca Donati (defensoras); Candela Esandi, Martina Agudiak, Florencia Scheverin, Valentina Kluin, Martina Orioli, Antonella Cárdenas, Florencia Vallejos, María Paz Aispuro, Sara Fernández, Julieta Kluin y Catalina Agesta (volantes); María Emilia Larsen, Luciana Argüello, Agustina Lértora, Lucila Martínez Arana, Agustina Etulain y Eugenia Etulain (delanteras).

El cuerpo técnico

-Asistente: Cristián Bossia.

-Preparador Físico: Javier Pérez Moreno.

-Jefa de Equipo: Leonela Donghi.

-Video Asistente: Facundo Sanhueza.

-Psicólogo Deportivo: Martín Laschiaza.

-¿Qué buscaste con el cuerpo técnico? Me interesó la idea de que esté tu hermano como psicólogo, que creo ques la primera vez que hay uno...

-Sí, me parece que es la primera vez que hay un psicólogo. Lo que busqué creo que es lo que se busca siempre, y no te lo digo como frase hecha, pero busqué darle lo mejor posible a las chicas. La Asociación me eligió a mí como entrenador y yo busqué a la persona que creo que más cosas me puede dar como asistente técnico, que es Cristian. Me parece que es un tipo con mucha experiencia y que ya vivió este tipo de competencia.

Además, elegí a Javier Pérez Moreno como preparador físico, que me parece que es el mejor que hay en Bahía. Facundo, que viene haciendo un gran laburo como cámara, y el laburo de Leonella Donghi me parece que va a ser importantísimo por que siempre los jefes o jefas de equipo son una pieza clave y ella ya tiene varios seleccionados encima y hace un laburo impecable.

Y la incorporación de Martín me parece que es un aspecto en el que todavía estamos un poco atrasados, lo seguimos viendo como una novedad y me parece que ya es algo que no debería serlo. Incluso muchas de las chicas que hoy tenemos en el Seleccionado ya tiene su psicólogo deportivo personal, ellas están un paso más adelante que nosotros como Asociación. Realmente creo que tenemos que darle esa herramienta y tiene que ser un bastión más, como la preparación física o la nutrición. Son cosas que hoy, ya al nivel que nos manejamos, no podemos dejar libradas al azar. Creo que tenemos la suerte de que varias de las chicas van al gimnasio, tienen su nutricionista o psicólogo, creo que están adelantadas en eso. Pero creo que también está bueno brindárselo nosotros como herramienta dentro del Seleccionado.

Cristian Bossia.

-Sí, incluso también ya se hace en algunos clubes pero todavía no está instalado...

-Los clubes cada vez se profesionalizan más. Ya hay varios clubes que trabajan con psicólogos o tienen charlas de nutrición. Hoy el preparador físico ya es una figura establecida pero hace 10 años no lo era. Yo creo que de acá a 5 años tener un kinesiólogo o tener un psicólogo en primera división va a ser algo común y ojalá así sea porque siempre hay que buscar crecer y no quedarnos con lo que tenemos.

Su paso y presente en Sportiva

Como citamos anteriormente, Pablo llegó a Sportiva tras su paso por Inglaterra y luego de que el Blanco cortara una racha de 10 años sin títulos a nivel local.

Además, desde su arribo dirigió -entre otras cosas- el Argentino de Clubes en 2021 jugado en Rosario y la Fase 1 de la Súper Liga Argentina disputada en nuestra ciudad.

-¿Te sirvió ese paso por Sportiva para esta experiencia que se te viene en el Seleccionado?

-Sin lugar a dudas. Creo que me sirivió dirigir la Primera de Sportiva y también la Escuelita Sub 12 de la ABH el año pasado. Porque son desafíos y herramientas que uno va generando cuando se encuentra con cosas con nuevas. En Sportiva me encontré dirigiendo una Liga Nacional, compartiendo con las chicas un torneo de altísimo nivel y pensando variantes deportivas y extradeportivas de un nivel muy alto. Obviamente que me sirvió y me sirve muchísimo.

-¿Cambió algo tu día a día ser el entrenador del Mayor?

-No sé, por el momento lo vivo como algo natural. Sí te digo que tengo muchas menos horas de sueño jajaja porque vivo mucho más para el hockey que antes. Pero no me cambió nada, lo disfruto mucho, es algo que me gusta muchísimo y esto es una excusa más para tener la posibilidad de poder mirar más partidos de hockey, que es un deporte que me gusta mucho y poder vivirlo a un nivel tan alto es un placer para mí, lo disfruto.

Pablo al frente de Sportiva.

Su edad, siempre un tema de charla

Con sus 31 años, Pablo es contemporáneo de la mayoría de las jugadoras del plantel, es más grande que otras y, también, mas chico que algunas.

-¿Cómo vivis y como manejas el tema de tu edad, del ser contemporáneo o incluso más chico que alguna de las jugadoras?

-Convivo con eso desde que empecé a ser entrenador. Arranqué a los 17 años dirigiendo a una Séptima, así que como que fui formando con eso, entonces también mi experiencia como entrenador (porque ya son 14 años) me ha permitido convivir con eso siempre porque dirigo Primera hace 5,6 años y ya me acostumbré. Por suerte ya hay varias que empiezan a ser más chicas que yo y esa brecha se empieza a estirar, así que en cierto punto es cómodo. Y, por otro lado, también es una cierta ventaja porque tengo otro tipo de llegada, manejamos el mismo lenguaje y muchas veces las mismas formas también. Creo que eso me da una ventaja, estoy ahí en el medio y eso me permite llevarlo muy bien.

Una pasión, es una pasión

-Cuando estabas en Inglaterra me dijiste que habías encontrado tu pasión en dirigir, ¿seguís sintiendo lo mismo?

-Sí y más también. Obvio que como cualquier persona, a vos te debe pasar en tu laburo, tengo mi momentos de dudas o incertidumbre pero sí disfruto mucho jugar al hockey, por suerte todavía puedo hacerlo y estoy disfruto mis últimos años en eso. Y también disfruto mucho entrenar equipos, ahí encontré algo que me hace sentir muy bien y en lo que creo que soy capaz. Ojalá pueda seguir haciéndolo por mucho tiempo más porque la verdad que es algo que me gusta. Ojalá pueda ayudar a este grupo de Bahía y a estas chicas a lograr lo que quieren, porque eso sería una sensación bastante satisfactoria.