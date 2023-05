El seleccionado mayor de Damas de la Asociación Bahiense de hockey se reunirá hoy en Tucumán, donde se disputará el Campeonato Argentino, la élite de la disciplina a nivel nacional, y que es fiscalizado por la Confederación Argentina de Hockey.

El plantel naranja se agrupará en San Miguel, con las jugadoras que partieron ayer desde nuestra ciudad más las que vuelan hoy desde Buenos Aires, a la espera de la doble programación de mañana por la Zona A del torneo.

Entre ellas volverá a estar Florencia Scheverin, una de las capitanas del equipo (junto a Gabriela Ludueña) y de las más experimentadas del equipo, que luego de poner en duda su continuidad el año pasado disfrutará nuevamente de vivir de adentro el mejor nivel del hockey argentino.

"No sé si será mi último, no digo más nada… ja, ja. Pero lo voy a disfrutar como si lo fuese", bromeó Flor, quien a sus 34 años ya lleva casi dos década ligadas a los seleccionados de la ABH.

"Me costó un poco decidirme -admitió-, desde el año pasado que ya no sabía qué iba a hacer, si seguir jugando o no. Pero desde que tomé la decisión de sumarme al Seleccionado estoy súper metida e involucrada con esto y feliz de poder jugar este torneo", agregó.

Bahía comenzará a competir mañana ante Tucumán (a las 11.20) y luego se medirá ante Buenos Aires (desde las 19.30).

Luego, el jueves, cerrará la fase de grupos frente a Santa Fe, a las 15.50, a la espera los playoffs.

"Este torneo es un nivel tan lindo de jugar: te medís contras las mejores, es la esencia del hockey. Y una que ama este deporte, es jugarlo a ese nivel que siempre quise. Acá te encontrás con lo mejor de cada provincia, de cada lugar, y jugás un hockey distinto: más agresivo, más fuerte, más rápido, es un gusto jugarlo", señaló Scheverin.

"A mí me gusta mucho competir —agregó— y tener este roce y esa incertidumbre de qué va a pasar en cada partido, eso me atrapa. Te dan ganas de dar tu máximo y compartir el equipo con jugadoras que están en la misma, que tienen muchísimas ganas de dejar todo para Bahía Blanca, está muy bueno".

En su recorrido, Flor formó parte de un cambio paradigmático en el Seleccionado de Bahía, que de un tiempo a esta parte logró un sentido de pertenencia y una unión como grupo que año tras año sus protagonistas lo resaltan como una de las grandes virtudes del equipo. Que le permitió —junto con trabajo y talento— conseguir logros históricos.

"Ahora quedamos poquitas de las más grandes, pero somos varias las que arrancamos hace muchos años este proceso en el Seleccionado y fuimos parte de un gran cambio. Primero en la superficie de juego, que eso hizo que arranquemos de chicas, durante muchos años fuimos un Seleccionado muy joven y eso nos llevó a trabajar y aprender sobre los vínculos. Con el tiempo, más que un grupo pudimos formar un equipo: que se quieren, respetan a la de al lado y que tienen en claro cuál es el objetivo con la camiseta de Bahía", se enorgulleció la jugadora de Universitario.

—¿Ya se nota en las más chicas ese sentido de pertenencia del que tanto hablan ustedes, da la sensación que lograron pasar un legado?

—Sí, justo Yaz (Pallottini) me escribió y me decía algo de eso. Es re lindo poder haber transmitido eso, porque uno lo quiere transmitir pero a veces no sabes bien cómo. De alguna manera lo transmitís compartiendo momentos o dando ciertos mensajes, que lo haces en forma inconsciente. Y que realmente les llegue de esa forma, lo hayan podido tomar y que sean cosas positivas a mí me alegra muchísimo. Y realmente las noto así, que entendieron un poco eso de que Bahía va al frente, de que a Bahía no lo importa qué equipo enfrenta, va a intentarlo igual. Es un poco el mensaje que venimos manejando hace años.

"Nos hemos propuesto mucho tiempo de decir, sí vamos a jugar contras las chicas de Buenos Aires por ejemplo, que sabemos que juegan un torneo mejor todo el tiempo, que tiene jugadoras buenísimas a nivel país y a nivel internacional ¡pero no me importa! Yo me paro ahí, en la cancha, y si se la puedo sacar se la saco y si se la tengo que correr la corro y si me la tengo que chocar me la choco. También teniendo en cuenta que el deporte es deporte y la competencia es competencia y quien es mejor en el partido no depende del nombre que tengas. Nosotros vamos con esa mentalidad, si después no nos sale, bueno. Pero una tiene que salir de la cancha con la frente en alto, de que hizo todo lo que pudo y ese es un poco el mensaje que tenemos", explicó.

En el plantel naranja (ver aparte), hay 12 jugadoras que forman parte de equipos de la ABH mientras que otras 8 lo hacen en elencos del Torneo Metropolitano.

—¿Crees que las más jóvenes llegan muy maduras este torneo, más allá de su nivel y que muchas están jugando el Metro?

—Sí, las chiquitas ni se notan que son chiquitas, además de que corren, juegan y tienen una energía tremenda, mentalmente yo las veo muy fuertes, muy seguras, muy convencidas. Estoy re conforme con ellas, es muy lindo poder tenerlas.

El Mayor de Bahía atraviesa un nuevo proceso, con la llegada de Pablo Laschiaza como entrenador en reemplazo de Javier Soquiransky, quien estuvo al frente del equipo durante los últimos dos años.

En ese camino y en la previa a este torneo, el Naranja realizó tres concentraciones, la primera de ellas en enero en nuestra ciudad, con trabajo en doble turno en La Quinta de El Nacional.

Las siguiente fue dos días en Monte Hermoso, con dos amistosos ante Las Leoncitas en el estreno de la cancha de agua, y la última en Capital Federal, con partidos ante el Seleccionado Sub 19 de Buenos Aires y frente a Italiano.

—Tuvieron una preparación distinta a la de otros años y quizás la mejor en cuanto a la exigencia de los amistosos...

—Sí, a veces para las Selecciones es difícil entrenar porque tenés que reunir jugadoras que están en distintas ciudades, con muchísimos compromisos y quizás entrenar con menos estímulos pero de mejor calidad es algo que necesitábamos experimentar. Para mí son experiencias recontra positivas. Nos pasaba de entrenar entre nosotras, con el equipo incompleto, y a la hora de ir al torneo las que estábamos en la cancha no todas habían estado en los entrenamientos. A ver… estos torneos se trata de detalles, no hay equipos malos. La diferencia a veces es más suerte que trabajo, el trabajo lo hace cada una de manera individual en sus clubes y allá (en el torneo) el equipo trabaja en los detalles. Esta preparación que tuvimos ayuda a pulir esas esos detalles y esperamos que la experiencia que tenemos jugando juntas también nos ayude.

—¿Con qué entrenador te encontraste con Pablo?

—Yo a Pablo lo quiero un montón, así que es un poco trampa la pregunta ja, ja. Pero me encontré con un entrenador muy organizado y muy respetuoso con las jugadoras. Creo que eso es algo de esta nueva generación de entrenadores, él nos escucha y busca que estemos de la mejor manera posible. Creo que eso es de lo más valioso que tiene, más allá de lo que sabe de hockey que para mí es una obviedad. Creo que lo humano que es ayuda muchísimo al equipo.

Desde el ascenso a la máxima categoría, conseguido en 2017 en Salta, Bahía escribió año tras año la historia y estuvo siempre codeándose con los puestos de arriba.

Tan es así que llegará a este certamen como la única Asociación/Federación que estuvo entre los 4 mejores en los últimos 4 torneos, siendo tres veces medalla de bronce: Buenos Aires 2018, Mendoza 2019 y Rosario 2021. Y además fue cuarto en Santa Fe 2022.

Flor estuvo en todos esos torneos, salvo en 2019 que no pudo formar parte del equipo por una lesión en su rodilla a pocos días del debut.

"Creo que es algo lindo haber dejado la vara tan alta, pero el objetivo con el que vamos yo lo defino siempre de la misma manera: que Bahía esté lo más alto que se pueda. Para mí los objetivos son más de rendimiento, de decir dimos todo, salimos de la cancha con la frente en alto. Y si esa buena actitud y buen rendimiento nos lleva adonde queremos, mucho mejor. Obvio que todas queremos seguir haciendo historia y si podemos ir un poco más arriba también pero es un torneo difícil de jugar, donde no siempre el que está mejor gana, depende de un montón de cosas y es nuestra responsabilidad también saberlo tomar de esa forma. Son torneos cortos que si arrancas con el pie izquierdo tenés que saber levantarte y entender que esto sigue", analizó Flor.

"Como sueño o ganas —insistió—, obviamente que queremos hacer historia pero después iremos paso a paso. Tenemos una zona difícil pero que si nos va bien, nos da un cruce mejor de lo que hemos tenido en los últimos años. Te abre alguna posibilidad más", se ilusionó Scheverin.

El plantel naranja

-Jugadoras: Yazmín Pallottini (San Fernando), Agostina Aguzzi (Universitario), Bárbara Dichiara (San Fernando), Gabriela Ludueña (Independiente de Coronel Dorrego), Sofía Macchia (Universitario), Agostina Dottori (San Lorenzo), Martina Sánchez (Sociedad Sportiva), Candela Esandi (San Fernando), Martina Agudiak (Banco Provincia), Florencia Scheverín (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), María Paz Aispuro (El Nacional), Valentina Kluin (Universitario), Florencia Vallejos (Universitario), Martina Estévez (Universitario), Eugenia Etulain (Sociedad Sportiva), María Emilia Larsen (Banco Provincia), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario) y Lucila Martínez Arana (Banco Provincia).

-Cuerpo técnico: Pablo Laschiaza (entrenador), Tomás Rossi (ayudante), Javier Pérez Moreno (preparador físico), Facundo Sanhueza (videoanalista) y Martín Laschiaza (psicólogo).

Además, acompañan a la delegación Leonella Donghi (como jefa de equipo), Marcela Domenech (presidenta de la delegación) y Gaspar Ollé (jefe de prensa).

El fixture de Bahía

*Miércoles

-11.20hs: Bahía vs Tucumán.

-19.30hs: Bahía vs Buenos Aires.

*Jueves

-15.50hs: Bahía - Santa Fe.

