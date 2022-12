Lo que Flor Scheverin no pudo responder tras un nuevo título con Uni: "¿Vas a seguir jugando?"

"¿Pero vas a seguir jugando?"

Florencia Scheverin anotó el gol del empate ayer, en el triunfo de Universitario ante Atlétitco Monte Hermoso que le permitió a las Pirañas quedarse otra vez con la Copa de la Asociación Bahiense de Hockey.

En el certamen que cruzó a los dos campeones de la temporada, el elenco bahiense se impuso por 2 a 1 y se coronó como el mejor de 2022.

En medio del festejo, la histórica jugadora del hockey de nuestra ciudad vivía lo que podía ser su última vuelta olímpica en el club.

"Estamos muy contentas de habernos quedado con esta Copa, con la pandemia y que no se jugó un año, la teníamos en casa hace mucho y la queríamos seguir teniendo", señaló Flor.

Luego de un mal comienzo, sufriendo un gol al minuto (María Emilia Larsen), Uni dio vuelta el resutlado y terminó festejando un nuevo título en el año, junto al Apertura y, además, la obtención de la Fase 1 de la Súper Liga.

"Que Monte te meta un gol, que es un equipo que sabe manejar los resultados, fue complicado. Pero también estamos muy cómodas, o no sé como decirlo, pero esas cosas nos hacen ir para adelante. Y como equipo estamos en un buen momento, en el que podemos manejar esas situaciones. Lo que no quita que no sean difíciles de resolver", admitió.

-¿Se habían quedado un poco con la espina después de caer en la final de Clausura (2 a 0 ante Monte)?

-Creo que el finde pasado podíamos ganar o perder, no creo que no sea justo para Monte lo que consiguió. Una quiere ganar todo lo que juega, entrenamos y nos preparamos mucho para esto. E insisto, como equipo estamos en un muy buen momento y teníamos muchas ganas de llevarnos un triunfo.

-Hablando con Leo (el DT) me decía que una de las grandes motivaciones para seguir ganando, es esa sensación tan linda que es ganar y lo que disfrutan el festejo. ¿Coincidís?

-Nos motiva el festejo, sí. Es algo que siempre nos reímos, vemos festejos de otros años y es algo que nos motiva un montón. Pero también nos motiva un montón todas las nenas del club, la familia de Uni, es algo que siempre tenemos presente. Es un conjunto de cosas.

-¿Qué balance haces del año, con esta nueva copa?

-El balance es re positivo, pero históricamente también. Somos un club que está creciendo un montón, vamos paso a paso con eso. Siempre queremos un poquito más, le hubisiemos querido ganar a Córdoba (Universitario) y meternos en el Súper 8, pero también sabemos que es un camino progresivo y de a poco.

-¿Y a nivel personal, qué balance hacés?

-Y... qué difícil. Para mí fue un año raro porque ya soy de las más grandes del equipo hace bastante, pero este año lo sentí mucho más. Lo sentí en mi vida personal, en que estoy trabajando un montón y otras cosas. Me costó cumplir con el equipo como siempre cumplí. Estoy contenta con que ellas me lo permitieron y por cómo lo pude manejar. Y deportivamente, feliz con el año de las chicas.

-¿Pero vas a seguir jugando?

-Vamos a ver. No sé todavía.

-¿Depende un poco de esto, de poder acomodar el hockey con tu vida fuera del hockey?

-Sí... me encanta jugar y me encanta entrenar, la verdad. Pero a veces estoy cansada y tengo que ver si puedo manejar mi ritmo con el que implica estar en este equipo, de ese dependerá. Haré un balance ahora a fin de año y veremos en el verano. Cosas como estás motivan a seguir, pero ya veremos.

El tiempo dirá cuál será su respues final, que todavía es incierta.

Lo que sí se sabe es que si el de ayer fue su último partido como jugadora, Flor se habrá ido con un gol, campeona y luego una maravillosa carrera. Habrá que esperar...