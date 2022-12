Hockey: Universitario le ganó a Monte y se quedó con la Copa ABH

Universtario se quedó esta tarde con la Copa de la Asociación Bahiense de Hockey en Primera de Damas, al vencer a Atlético Monte Hermoso en la final que enfrentó a los dos campeones de la temporada.

El elenco de nuestra ciudad se impuso por 2 a 1 en cancha de El Nacional y se adjudicó nuevamente el trofo, al igual que en 2018, la última vez que había estado en juego.

Luego de comenzar en desventaja por el gol de María Emilia Larsen al minuto, el Rojo lo dio vuelta con tantos de Florencia Scherin (a los 7 minutos) y Loreta Di Buo (13m.).

De esta manera, Uni cerró un gran año en el que consiguió el título del torneo Apertura (fue bicampeón); fue subcampeón del Clausura y ganó la Fase 1 de la Súper Liga, cayendo luego ante Universitario de Córdoba en la siguiente instancia.

"La primera bocha que toqué fue gol, no lo podía creer. Estamos muy felices de poder cerrar el año de de esta manera", contó Loreta Di Buo, quien ingresó desde el banco y le dio el triunfo a su equipo.

Su gol, además, tuvo un sabor más especial aún ya que el de hoy fue su último partido en el club.

"Ni en mis mejores sueños me imaginé una despedida como esta. Es mi segundo retiro y, aunque algunos me cargan, esta vez es definitivo. Me voy muy feliz", agregó la delantera de Las Pirañas.

Luego de un mal comienzo, el elenco dirigido por Leonardo Woodward logró dar vuelta el resultado y, además, aguantar la embestida de Monte que fue en busca de el empate: tuvo 7 cortos.

Para eso, fue clave la actuación de la arquega Agostina Guzzi, quien terminó el partido con una lesión en su codo derecho, producto de un bochazo.

"Para mí es un orgullo servirle al equipo, que lo que yo haga funcione y poder dejarle estos campeonatos. No tengo más nada para decir, esto es todo, es una alegría total", señaló la arquera de Uni.

"Ni bien arrancó el partido no toqué ninguna bocha y llegó el gol. Tuve que cambiar el chip rápido y seguir para adelante. Por suerte pudimos darlo vuelta y terminar festejando, estamos muy unidas y lo disfrutamos mucho", agregó.

Brindarán con la Copa

En Primera de Caballeros, El Nacional se quedó con la Copa ABH al ser ganador de ambos torneos: el Apertura y el Clausura.

Por otra parte, por primera vez, este año todas las categorías de la Zona Campeonato jugaron para definir al campeón anual.

En Sub 19, Atlético Monte Hermoso se quedó con la copa al vencer a Sociedad Sportivo por shoot out (5 a 4), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

Mientras que en Sub 16, festejó Sportiva al derrotar a Monte por 2 a 1.

Por último, en Sub 14, Pacífico, que venía de ser subcampeón del Regional B, se coronó campeón al derrotar a Sportiva por 5 a 0.

En Intermedia de Damas, Universitario ganó la copa al quedarse con los dos certámenes de la temporada.